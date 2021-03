Yo soy: Katia Palma descarta tener COVID-19 tras ausentarse en la gala final

El último sábado 6 de marzo se realizó la esperada final de Yo soy, grandes batallas, donde el imitador de Marilyn Manson se alzó como ganador. La emocionante gala fue opacada por la ausencia de la jurado Katia Palma, quien venía faltando al programa desde que terminó el mes de febrero.

Al iniciar la última edición del espacio de Latina, los fans empezaron a cuestionar la permanencia de la actriz cómica en el show, pues esperaban verla en la gran final del concurso.

“Se te extraña como jurado en la final”, “¡Ya pues vuelve! Falta chispa”, “¡Katia se te extraña!”, “Yo veo Yo soy por ti, solo por ti y no estuviste en la gran final. ¿Por qué? Ese programa no es igual sin ti”, expresaron los seguidores de la famosa en sus redes sociales. Incluso, algunos pensaron que habría sido sancionada por tirar la pizarra de votaciones en una edición pasada, mientras que otros se intrigaron por su salud.

Katia Palma estuvo atenta a la gala final de Yo soy, grandes batallas. Foto: captura Katia Palma Instagram

“¿Tienes COVID-19 o por qué no estás?”, consultó en Instagram una de las admiradoras de Katia Palma, quien decidió responder para aclarar que se encuentra bien de salud y su ausencia se debe a motivos distintos. “No, no tengo. ¡Son otros temas! Me encanta que estés atenta”, escribió la artista.

Katia Palma habló sobre su ausencia en los últimos programas de Yo soy, grandes batallas. Foto: captura Katia Palma Instagram

Pese a que aún no se esclarecen las razones de sus constantes faltas al set de Latina, Katia Palma sí vivió la final de Yo soy, grandes batallas desde la comodidad de su hogar, así lo demostró a través de sus historias en las redes sociales.

“¡Viendo la gran final! Suerte amigos Maricarmen Marín, Tony Succar y Mauri Stern”, escribió durante el inicio del programa. Horas después, se volvió a pronunciar para felicitar a Mike Bravo, quien se consagró como ganador de la temporada 29.

