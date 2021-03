Tony Succar emocionado por la final de Yo soy: “He bailado, he llorado”

Tony Succar, igual que el mexicano Mauri Stern, se estrenó como nuevo miembro del jurado en la última edición de Yo soy, grandes batallas. Tras la emocionante gala final, el ganador de los Grammy expresó su sentir por la experiencia que se lleva tras evaluar el talento de los imitadores.

“¡Wow, wow, wow! He bailado, he llorado, no he parado de sonreír y gozar toda esta temporada. No tengo palabras que puedan describir mi agradecimiento”, inició Tony Succar en su cuenta de Instagram, para luego felicitar a ‘Marilyn Manson’, quien levantó la ansiada copa el último sábado 6 de marzo.

Tony Succar publicó un extenso menaje sobre su experiencia como jurado de Yo soy. Foto: Tony Succar Instagram

“Felicidades una vez más al ganador, el increíble Mike Bravo, y a cada uno de los participantes de estas grandes batallas. Sé que tomó mucho esfuerzo y disciplina para llegar a donde están, y quiero decirles que fue un honor poder disfrutar de su talento y aportar un granito de arena con mis comentarios que siempre vienen de corazón y con mucha honestidad”, continuó el productor musical.

Tony Succar admitió “no ser el mejor ni perfecto”, no obstante, aseguró que dio lo mejor de sí con todas las ganas de aportar de manera constructiva. “Mis compañeros, los amo, los admiro, y los voy a extrañar demasiado”, acotó.

Para finalizar, el percusionista agradeció a la producción del espacio de Latina y a los fans de los artistas consagrados. “Gracias por abrir sus corazones y apoyar la música que es lo que nos une a todos, me siento orgullosísimo de ser peruano, Los voy a extrañar muchísimo, Dios los bendiga a todos y hasta la próxima”, finalizó.

