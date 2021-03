Pierinna Patino se coronó como Miss Top Model of the World 2020/2021

El 5 de marzo se realizó la 27ª edición de Top Model of the World en Hurghada, ciudad ubicada en la costa del mar Rojo en Egipto. En el certamen, la representante de Perú, Pierinna Patiño, logró adjudicarse el título internacional.

La modelo de 22 años se alzó como la nueva Top Model of the World 2020/2021, y sucede en la corona a la española Nicole Menayo.

Detrás de la peruana quedaron como primera finalista la representante de México, Priscila Valverde, y Giselle Archbold Davis de Colombia, en calidad de segunda finalista.

Pierinna Patino, quien es licenciada en publicidad y redes sociales, también recibió la corona de Miss fotogénica en la competencia.

“Mi principal motivación soy yo, las ganas de lograr las metas que me he marcado para seguir creciendo como persona y profesional son las que me impulsan a seguir avanzando”, dijo la reina peruana en declaraciones recogidas por el portal especializado Angelopedia.

De igual forma, minutos después de ser coronada Miss Top Model of the World 2020, Pierinna Patino realizó una transmisión vía Instagram Live, donde reveló que sintió algo de incertidumbre por saber qué pasaría después.

“Fueron varias cosas”, indicó, para luego expresar que la banda recibida servirá para explotarla y abrir camino a Perú en el mercado internacional del modelaje.

Antes de finalizar el enlace, la modelo aseguró que todas las personas que participaron del certamen fueron sometidos a una prueba molecular (PCR) de coronavirus para garantizar la seguridad del evento y la de sus asistentes.

