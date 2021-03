Mayella Lloclla: “Toca reconstruir la historia”

“ ‘Catalina’ es una artista que a través de su trabajo ve una forma de denunciar lo que se vivía en esa época ”, comenta Mayella Lloclla sobre su personaje en ‘El último bastión’, la serie de TV Perú que ingresó a Netflix. La actriz retomó las grabaciones en televisión y espera el estreno de las cintas Un mundo para Julius y Amelia.

“Nuestro sector la pasa muy mal. Pero de la crisis hemos sacado algo creativo, con los formatos virtuales muchos pudimos seguir contando historias y trascender a otros países. No hemos dejado de actuar y ha sido gratificante, me he sentido viva y he aprendido”.

Volviste a la televisión con ‘Dos hermanas’, una telenovela que habla del racismo y del clasismo.

Michelle (Alexander) apostó por mí desde mis inicios. Pero me deslindé de la televisión porque mi sueño era hacer cine y fueron 10 años (sonríe). Ahora regreso con una historia potente, muy actual. Recuerdo que en una escena tenía que decir: “chola bruta”, me parecía fortísimo y le dije a mi directora: “¿crees que pueda variar la frase?” Pero me dijo: “no, tienes que decirlo tal cual porque eso es lo que se ve”. Esa noche veo en las noticias a la ingeniera que descalifica a un personal de limpieza. Pensé que a pesar de tener educación puede ser una persona insensible. Así que le voy a sacar el jugo al personaje para que la gente la vea y diga: “ este es un ejemplo de lo que no debo ser ” o “he estado equivocada”.

‘El último bastión’ está en el top de Netflix. Cuando anunciaron la serie (2018), un actor comentó que rechazó estar no por lo artístico, sino porque prefirió grabar una serie que le daba más ingresos. En lo actoral, es para arrepentirse, ¿no?

(Ríe) Cuando acepté este proyecto, yo sabía las limitaciones que había, pero sabía con quién iba a trabajar porque venía de hacer bastante cine, sabía quiénes estaban y eso me agradó. De repente no había mucho presupuesto, pero sabía que iba a ser un gran proyecto, eso sopesaba a todo lo demás y mira, no me equivoqué. Han pasado dos años desde que la grabamos y ahora está en Netflix siendo vista por muchos países. Todos estamos fascinados por el recibimiento, todos los días me llegan mensajes de felicitaciones.

Y hay actores de teatro que no han actuado tanto en señal abierta.

Hay mucha gente que quizá los esté viendo por primera vez y dicen: “¿de dónde salieron?”. Pero son actores y actrices de años, y es lindo que ahora tengan personajes tan importantes.

¿Te parece que hubo cambios, en vísperas del bicentenario?

No muchos. Creo que la gente al ver ‘El último bastión’ dice: “mira, tanto tiempo y seguimos iguales”. Yo espero que sea un aporte para analizarnos y ver en qué debemos cambiar . Aún no tengo un candidato y creo que muchos están en la misma circunstancia, pero tenemos que evaluar bien, buscar información, cumplimos 200 años de independencia y sería un gran paso que cambiemos ese chip de escoger un presidente al azar.

Eduardo Adrianzén decía que uno de los aportes era reivindicar a las mujeres en la historia del Perú.

Es lo que me encanta de esto, que la serie enseña a toda Latinoamérica, a España, Estados Unidos, que la mujer tuvo un papel importantísimo en la historia política, que hemos sido influyentes. No pudimos votar, no tuvimos altos cargos, pero hemos sido mano derecha de muchos de los gobernantes. El mundo ha sido patriarcal, pero cuando empiezan a surgir las historiadoras nos vamos dando cuenta de que era mitad y mitad. La historia la han contado ellos, pero toca reconstruirla y veremos que habrá más igualdad.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.