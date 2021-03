Mauri Stern hizo llorar a ‘Juan Luis Guerra’: Conquistaste mi corazón

El último sábado 6 de marzo se realizó la gran final de Yo soy, grandes batallas 2021, durante la cual se vivieron emotivos momentos protagonizados por los imitadores y el jurado. En esta edición, Mauri Stern conmovió hasta las lágrimas a ’Juan Luis Guerra’, uno de los participantes que más luchó por ganarse su aprobación.

El exintegrante de Magneto acotó que aunque al principio el trabajo de Julio Cornejo no llegaba a convencerlo, el esfuerzo y la perseverancia del artista hicieron que terminara ‘encantado’ con el personaje y disfrutara de todas y cada una de sus presentaciones en el escenario de Yo soy.

“‘Juan luis Guerra’, tú sabes que una de mis frases favoritas es ‘No me gusta que me callen la boca’. En estos dos meses, solo en un par de ocasiones me la callaron, tú fuiste uno de ellos y eso me emociona; no lo digo con arrogancia porque muchas veces me puedo equivocar, pero muchas veces no me equivoco cuando veo el potencial”, manifestó el también productor musical.

“Yo te decía cosas y tú poco a poco fuiste conquistando mi corazón, mi mente y lo único que pude hacer de ahí en adelante fue disfrutar tus triunfos. Tú estás hecho de mucha garra, corazón, disciplina, amor y de mucha felicidad... Nos has hecho reír, bailar, gozar... Eres una persona que estimo y te deseo lo mejor en la vida, ya lo tienes”, añadió Mauri Stern, quien ya confirmó que continuará como jurado en Yo soy temporada 30.

Al escuchar estas palabras, ’Juan Luis Guerra’ se quebró y lloró, dándose cuenta de lo mucho que ha podido lograr con su imitación gracias a su talento y profesionalismo.

Posteriormente, Julio Cornejo compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecer a todas aquellas personas que han apoyado su participación en Yo soy, grandes batallas.

“A veces en la vida, los logros más grandes no se miden en función a cuánto dinero puede uno ganar o a qué premios pueda tener, sino al reconocimiento que las perdonas te dan, sea porque llegaste a hacer algo extraordinario o a que conseguiste llegar hasta sus corazones... Gracias por todo lo que me han dado y créanme cuando les digo que esto para mi no ha terminado”, escribió en su Instagram.

Imitador de Juan Luis Guerra se pronuncia tras ser eliminado de la final de Yo soy. Foto: Julio Cornejo/ Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.