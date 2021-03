‘Marilyn Manson’ agradece a Yo soy: He vuelto a tener contacto con mi hija

Mike Bravo protagonizó emocionantes momentos durante la última gala del programa Yo soy, grandes batallas, donde finalmente se convirtió en ganador de la temporada 29. El imitador de Marilyn Manson se mostró agradecido con el espacio por unirlo a su pequeña hija de 5 años, a quien no podía ver desde hace mucho tiempo.

Antes de realizar su primera presentación en la edición final del concurso, Mike Bravo fue consultado por Karen Schwarz acerca de los sentimientos que le generaba estar nuevamente tan cerca de la copa. Además, la conductora reveló que pudo oír un emotivo mensaje que recibió el artista.

“Es uno de los mensajes que siempre espero antes de cada gala, gracias al programa he vuelto a tener contacto con ella, así que de por sí ya me siento ganador”, comentó ‘Marilyn Manson’ acerca de la llamada de su hija.

“Amorzote, tú sabes que tu papá te ama y desde el primer día que estuve aquí fue por ti, cada vez que me llamas, que me hablas, es un incentivo para mí, para no rendirme. El día que me iba rendir, que me fui a descansar, el mensaje de ella fue el que me impulsó a seguir y si muero, muero de pie”, finalizó el participante antes de salir al escenario para cantar “Angel with scabbed wings”.

Al final de la gala solo quedaron los imitadores de José José y Marilyn Manson, quienes eliminaron a ‘Dyango’, ‘Adele’ y ‘Juan Luis Guerra’. Antes de ser mencionado como ganador, Mike Bravo volvió a resaltar el amor que siente hacia su hija y además agradeció a sus fans por apoyarlo en cada una de sus presentaciones.

“Desde que entré aquí, desde que vine, todo lo hice por ella, hasta ahora, justo el día que me iba a rendir, ya no tenía más canciones, no me sabía más canciones, el ritmo exigente de aquí me hacía aprenderme una canción a diario, hacer la pista en la madrugada, mientras hacía la pista me aprendía la letra, me llamaba ella en las mañanas, me llamaba antes de entrar y eso me daba fuerzas, hubo varios videos donde me estaba durmiendo en las sillas, venía con lentes porque me estaba durmiendo”, comentó Mike Bravo antes de consagrarse como ganador de la temporada 29 de Yo soy, grandes batallas.

