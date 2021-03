Magdyel Ugaz y Vasco Rodríguez, actor de De vuelta al barrio, son roommates

Magdyel Ugaz y Vasco Rodríguez, quienes forman parte del elenco de De vuelta al barrio, sorprendieron a sus seguidores al revelar que están conviviendo. A través de sus respectivas cuentas de Instagram, la actriz y su colega mostraron cómo pasan sus días como roommates en un departamento de la playa Señoritas, ubicada en el distrito de Punta Hermosa.

“Bueno, ya que Vasco y yo no tenemos sueño vamos a contarles un poquito. Hemos venido a pasar una temporada acá, cerca al trabajo, en la playa”, contó la artista, quien se encuentra alistando una película junto a Gianella Neyra.

Durante la sesión de preguntas y respuestas en Instagram, cuando uno de los fans consultó directamente “¿Viven juntos?”, Magdyel Ugaz y Vasco Rodríguez respondieron afirmativamente bailando al ritmo de la viral canción “Claro que yes”.

Sin embargo, los integrantes de De vuelta al barrio han dejado en claro que no mantienen una relación sentimental y que, por tanto, solo conviven como amigos.

Magdyel Ugaz niega malos tratos a sus fans

Magdyel Ugaz aseguró no haberle faltado el respeto a sus fans, tal como aseguraron algunos de los cibernautas en redes sociales.

“Sufrí muchos problemas de depresión y ansiedad, donde no me soportaba a mi misma, donde lo que quería era estar en mi cama y no salir, y probablemente lo más sincero que te pude dar fue esa sonrisa a medias o esa mirada seria. Lo que tengo claro es que no le falté el respeto a nadie”, aseveró la actriz al explicar el porqué de su actitud durante el encuentro con uno de sus seguidores.

