‘José José’ se pronuncia a pocas horas de la final de Yo soy, grandes batallas

A puertas de la final de Yo soy, grandes batallas 2021, Carlos Burga, imitador de José José, se pronunció con un sentido mensaje a través de las redes sociales.

En su última publicación de Instagram, el imitador peruano hizo una reflexión sobre el esfuerzo que entregó durante el concurso para ser considerado uno de los finalistas, pese a las críticas que recibió por un supuesto favoritismo.

Además, agradeció a su familia por apoyarlo en esta etapa que marca un nuevo logro en su carrera artística.

“He llegado lejos, pero aún hay mucho camino por recorrer. Nada es fácil cuando te propones hacer realidad tus sueños, nada es fácil cuando tienes que salir desde abajo para llegar lejos”, inició.

Aseguró no sentir miedo a los retos que se le presenta. “Pero nada me amilana y seguiré luchando, aunque contracorriente, a veces, pero con la más sana y firme convicción de que tengo que cumplir con lo que alguna vez me propuse”, agregó.

“Con errores, con aciertos, con estas manos que me sostienen y me ayudan a levantarme cuando siento caer: mi familia”, finalizó el mensaje de Carlos Burga, ‘José José’. Junto a este colocó una imagen donde aparecen varias manos unidas.

José josé

El imitador pasó a la final de Yo soy, grandes batallas tras derrotar a ‘La India’ en una dura batalla del viernes 5 de marzo. Junto a él competirán ‘Dyango’, ‘Marilyn Manson’, ‘Adele’ y ‘Juan Luis Guerra’.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.