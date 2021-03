‘Dyango’ tras quedar fuera de la final de Yo soy: “No canto para competir”

Jairo Tafur, imitador de Dyango, envió un mensaje para quienes acompañan su carrera como cantante, luego de quedar fuera de competencia en la gala final de Yo soy, grandes batallas al ser vencido por Carlos Burga, intérprete de José José.

“No importa el resultado, no importa quién elija el jurado, para mí lo más importante son ustedes, mi público, yo solo canto para y por ustedes, no canto para competir y las veces que me pidan volveré a los escenarios de Yo soy. Como siempre se los digo, y hoy lo volveré a decir, los quiero mucho, los quiero de verdad”, escribió el artista ‘consagrado’ en Instagram.

‘Dyango’ fue el primer eliminado en la final de Yo soy, grandes batallas, luego de enfrentar a ‘José José’, quien encantó a la mesa de jurados con la canción “Mi vida”.

Tony Succar inició la ronda de evaluaciones con halagos para ambas presentaciones. “¡Qué gran batalla! Han comenzado la noche con un nivel mayor del que esperaba, no me lo imaginaba, era un disco, tal cual los dos (...) Qué difícil está esto”, comentó antes de emitir su voto para ‘Dyango’.

'Dyango' se dirigió a su público luego de quedar fuera de la final de Yo soy, grandes batallas. Foto: Jairo Tafur/Instagram

Por su parte, Mauri Stern reveló su voto secreto para ‘José José’, no sin antes asegurar que los dos participantes “ya son ganadores” y los llevará siempre en su corazón.

Finalmente, Maricarmen Marín coincidió con sus compañeros y aseguró que los competidores tuvieron una “estrategia milimétrica”. “Muy tranquilos, manejando muy bien sus tiempos, medidos, matizando. No, es que nos miramos y decimos: ‘¿Qué vamos a hacer?’. Extraordinarios ambos, ganadores”, señaló la cantante de cumbia; no obstante, minutos después definió la batalla al votar por ‘José José', lo cual dejó fuera a ‘Dyango’.

