Campeones de Yo soy celebran triunfo de Mike Bravo, ‘Marilyn Manson’

El triunfo de Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson, en la final de Yo soy, grandes batallas fue bien recibido por ganadores de temporadas pasadas.

A través de sus redes sociales, campeones de ediciones anteriores del programa de imitación felicitaron al joven caracterizador por su primera hazaña en la competencia.

El trío de ‘Il Volo’, Carloman Fidel (Enrique Bunbury), Jairo Tafur (Dyango), Joaquina Carruitero (Adele), Tony Cam (Sandro), Jonathan Angles (Mario ‘Pájaro’ Gómez) y Carlos Burga (José José) celebraron la victoria de su compañero tras su interpretación de “The beatiful people”.

“Bien. Mike, te lo mereces. Te lo has ganado”, escribió la imitadora de Adele a través de su cuenta de Twitter.

'Adele' celebra el triunfo de Mike Bravo. Foto: captura/Twitter

“Quiero felicitar a Mike Bravo por haber hecho el personaje de Marilyn Manson y haber ganado la final de Yo soy, grandes batallas. Un gran abrazo para él”, dijo ‘Enrique Bunbury’ en un video compartido a través de Instagram.

Por su parte, Carlos Burga decidió dejarle un mensaje a su rival, con quien se enfrentó en la gran final el pasado 6 de marzo. El imitador destacó el esfuerzo y perseverancia del joven artista para poder lograr sus objetivos.

“Grande, Mike Bravo. Eres extraordinario y lo demostraste en cada una de tus presentaciones. Tu entrega fue total. Bien merecido, hermano”, escribió ‘José José' en sus redes sociales.

Carlos Burga felicita a Mike Bravo. Foto: captura/Instagram

Mike Bravo agradeció a Yo soy, grandes batallas

El imitador de Marilyn Manson agradeció al programa por la oportunidad de demostrar su talento. Él dedicó su presentación final a su hija.

“Es uno de los mensajes que siempre espero antes de cada gala. Gracias al programa he vuelto a tener contacto con ella, así que de por sí ya me siento ganador”, comentó ‘Marilyn Manson’.

“Amorzote, tú sabes que tu papá te ama y desde el primer día que estuve aquí fue por ti, cada vez que me llamas, que me hablas, es un incentivo para mí, para no rendirme. El día que me iba a rendir, que me fui a descansar, el mensaje de ella fue el que me impulsó a seguir y, si muero, muero de pie”, agregó.

