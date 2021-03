‘Adele’ agradece apoyo de Mauri Stern en la final de Yo soy: “¡Te quiero!”

Joaquina Carruitero, imitadora de la británica ‘Adele’, usó sus redes sociales para expresar su admiración y cariño hacia Mauri Stern, quien a lo largo de las galas de Yo soy, grandes batallas, apostó por el talento de la artista de 18 años. La gran final del concurso no fue la excepción y pese a que el mexicano entregó su voto a la cantante, Tony Succar y Maricarmen Marín prefirieron a ‘José José’.

“Es alucinante como uno puede llegar a querer y admirar a alguien en tan corto tiempo”, escribió ‘Adele’ en Instagram, como leyenda de una fotografía que se tomó al lado del exintegrante de Magneto. “En mi cara se recontra nota lo nerviosa y feliz que estoy de esa foto”, continuó.

“Gracias ¡Te quiero! Ya sabes, quiero el 20%”, finalizó Joaquina Carruitero, en referencia a las constantes bromas de Stern sobre los contratos que tendrá en el futuro con los mejores artistas del espacio de Latina.

Carlos Burga, imitador de José José, eligió a ‘Adele’ para la segunda batalla de la gala, luego de haber eliminado a ‘Dyango’. El ‘príncipe de la canción’ interpretó “Lo pasado, pasado”, mientras que la cantante eligió el tema “Make you feel my love”.

'Adele' agradeció a Mauri Stern por confiar en su talento. Foto: Joaquina Carruitero Instagram

Tras el versus, fue Mauri Stern quien inició la ronda de evaluaciones con halagos para ambas presentaciones. No obstante, resaltó que “hay algo que no se aprende”, en referencia a la “conexión” interna del artista con su canción.

“No hay un curso de estar emocionado y ser feliz o el amor, el amor no se aprende, se siente o no se siente y por eso a veces nos aman o no nos aman, amamos y dejamos de amar, ahí está la verdad. Yo me prometí llegar a Perú con calidad de verdad, lo que siento es lo que siento me equivoque o no, mis oídos, lo que diga mi mente, me prometí ser transparente y directo conmigo y con ustedes y hoy lo voy a ser (...) Tengo mi voto y me quedo tranquilo con él (...) esto es lo que yo siento, es mi verdad”, comentó el jurado antes de mostrar su pizarra con el nombre de ‘Adele’.

Por su parte, Maricarmen Marín y Tony Succar entregaron su voto a ‘José José’, dejando fuera de competencia a ‘Adele’.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.