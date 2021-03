Yo soy: imitador de Juan Gabriel revela por qué no regresó al concurso

A pocas horas de la final de Yo soy, grandes batallas, Ronald Hidalgo, imitador de Juan Gabriel, reveló por qué no regresó al concurso luego de haberse presentado en la edición especial Grandes batallas, grandes famosos.

Durante esa gala, que fue transmitida el 13 de febrero, el imitador peruano fue invitado por el jurado para competir con sus compañeros en Yo soy 2021. Sin embargo, no volvió en ninguna las transmisiones siguientes.

Varios usuarios compararon a Ronald Hidalgo con César Osorio, imitador de ‘Axl Rose’, por cuestionar la decisión del jurado a través de un enlace en vivo por Instagram.

El imitador del cantante mexicano se defendió con un contundente mensaje en su última publicación de la red social. Aseguró que los ensayos y el tiempo que exige Yo soy, grandes batallas no lo beneficiaba debido a que no quería abandonar su trabajo.

Además, negó haber atacado al jurado de Yo soy, conformado por Mauri Stern, Maricarmen Marín y Tony Succar.

“Fui (a Yo soy, grandes batallas, grandes famosos) porque era en vivo y el público decidía, no el jurado. No necesito hablar mal de nadie, solo doy mi opinión y nunca he dicho que soy mejor que alguien; y si algo me parece malo, lo digo con respeto”, escribió Ronald Hidalgo.

El imitador de Juan Gabriel se defendió de las críticas. Foto: captura Instagram

“En ningún momento dije que alguien no merece estar ahí... Desde el primer momento dije que no iría a Yo soy, grandes batallas 2 porque tenía que trabajar y eso me quitaba tiempo, ya que en el programa hay que estar casi todo el día. Fui a Grandes batallas, grandes famosos porque solo era un día”, finalizó el imitador.

La final de Yo soy, grandes batallas se realizará este sábado 6 de marzo. Los imitadores consagrados que se enfrentarán por el premio son: Adele (Joaquina Carruitero), José José (Carlos Burga), Juan Luis Guerra (Julio Cornejo), Dyango (Jairo Tafur) y Marilyn Manson (Mike Bravo).

