Yirko Sivirich: “La moda la imponemos nosotros mismos en nuestro día a día”

Yirko Sivirich es uno de los más grandes embajadores de la moda peruana en el extranjero. Sus diseños han estado presentes en las pasarelas de Nueva York, Miami, Ecuador, República Dominicana, y en dos oportunidades hizo un desfile en la Semana internacional de la seda de Tailandia.

A pesar de la pandemia, el diseñador ha podido presentar su colección Rumi en Nueva York mediante una pasarela virtual. “Trato de que a través de mi inspiración la gente conozca un poco más del Perú”, mencionó.

Asimismo, Sivirich nos cuenta cómo es su proceso de inspiración, cuál es su concepto de la moda y qué es lo que busca mostrar con cada creación.

-Acabas de presentar tu colección Rumi en el Fall/Winter 2021, desde Nueva York. Coméntanos sobre eso.

Sí, lancé la colección Rumi, que significa piedra en quechua, que es de los elementos principales en los que me inspiré para esta colección, del mármol del Paseo de las Musas.

Siempre me he inspirado en diferentes partes del Perú: Cusco, Ayacucho, Puno, Ica, la selva. Entonces, esta colección es inspirada en Chiclayo. La última colección que presenté presencialmente fue en este mismo evento en Nueva York, pero esta vez fue digitalmente.

El desfile se hizo acá en Lima, con dos modelos peruanos, se editó, se mandó a Nueva York y se lanzó en la Semana de la moda de Nueva York, en una plataforma que es Fashion Designers of Latin America. Ha tenido una buena acogida; de los 15 diseñadores que se presentaron, mi video es el más visto, estoy súper contento porque le ha gustado a la gente.

Colección "Rumi" de Yirko Sivirich Foto: Jorge Anaya

-¿Qué tan difícil ha sido este regreso a las pasarelas internacionales en el contexto de la pandemia?

Ha sido un poco más complejo desarrollar una colección hecha 100% acá (en Perú), igual que toda la ropa que hacemos con material y mano de obra peruana. Normalmente, cuando uno presenta un desfile, presenta un poco más extenso, son como 30 salidas aproximadamente, pero esta vez hemos hecho casi la mitad.

Son 16 outfits hechos para este desfile que se grabó acá en Lima en un estudio grande, un poco más complejo, pero estoy emocionado por volver a hacer un desfile, en este caso digitalmente. Creo que a partir de ahora cuando pase todo esto, siempre voy a hacer mi desfile presencial y digital porque hay mucha gente que recién conoce mi trabajo, justo porque es más fácil llegar a las redes con este tipo de trabajo (digitales).

-¿En qué está inspirada esta nueva colección? ¿Qué buscas mostrar con ella?

Yo soy marca Perú desde hace siete años y como embajador no solamente trato de enseñar mi ropa, sino de alguna manera vender un poquito al departamento de mi inspiración. En este caso, Chiclayo donde estoy usando iconografía de Lambayeque, tengo el Señor de Sipán, tengo un ave que estaba en extinción que es la pava aliblanca, un ave emblemática de la ciudad, el Paseo de las Musas (que es un parque muy importante hecho de mármol, tiene una pileta de mármol que me encantó y muchas de las prendas tienen un print de mármol de fondo).

Siempre trato de que la inspiración, de alguna manera, ayude a que la gente conozca un poco más del Perú, ya que esta colección no se presenta solo acá, sino lo ven en diferentes países y la gente de alguna manera comienza a investigar.

Colección "Rumi" de Yirko Sivirich Foto: Jorge Anaya

-¿Cuál es la estrategia para que tus diseños tengan acogida en el extranjero?

Siempre trato de que mis colecciones, por más que estén inspiradas en el Perú, no sean muy folclóricas, sino que sean esas que la gente vea y también se quiera poner la ropa. A veces, hay algunos desfiles que son un poco más show y, me imagino, que hay algunas prendas que son un poco más llamativas, pero la idea es incentivar que la gente diga: ‘Oye, qué lindo este polo o este suéter o esta casaca’ sin llegar a ser tan exagerada.

Trato de que la gente acá en el Perú diga: ‘Ah mira, se ve peruano pero no es tan folclórico’, por así decirlo, entonces, es una casaca linda, puede ser de cualquier otra marca pero te está llevando a que conozcas el Perú porque tiene siluetas, tiene cosas que de alguna manera el peruano va a reconocer.

-¿Qué ventajas has encontrado en esta nueva modalidad de que la pasarela sea virtual?

Creo que, de alguna manera, la moda va a ser un poco más inclusiva porque la gente puede ver desde sus celulares el desfile, y se va a sentir que está en primera fila. Por eso he decidido a partir de ahora, cuando todo se normalice, hacer el desfile de dos maneras: el virtual (para que diferentes países conozcan mi trabajo) y el presencial.

Cuando se hace un desfile, a veces la gente piensa que como es moda, es frívolo o es muy caro. Nosotros siempre tratamos de invitar a nuestros clientes fieles que vengan a comprar.

-¿Cómo decides dedicarte a la moda?

La moda viene a mí después de los 30 años. Yo soy natural de Ica y como muchos provincianos que venimos a cumplir nuestros sueños acá, no sabía en ese momento a qué quería dedicarme, pero sí sabía que quería crecer, avanzar.

Tuve 1.000 trabajos, he sido empaquetador de supermercados, he sido mozo, cajero, vendedor de muebles, vendedor de telefonía puerta por puerta. He trabajado en 1.000 cosas hasta que entré a trabajar a una tienda (de ropa) donde era vendedor y ahí me di cuenta de que me gustaba la moda.

Ahí empecé a indagar, a chequear, a averiguar; yo no he estudiado la carrera, soy autodidacta pero igual me empecé a empapar de cosas, viajar, entonces, sin querer queriendo, me volví diseñador.

-¿Cómo definirías la moda? ¿Qué significa para ti?

La moda antes tenía un concepto totalmente diferente. Antes de dedicarme a esto, para mí la moda era algo medio frívolo, y de ahí me di cuenta de que la moda la usamos todos los días, nos ponemos nuestra propia moda, nosotros todos los días usamos ropa, y la moda es la ropa. A veces, la gente piensa que la moda es muy costosa, o que tiene que ser de marca, o de otros países, y no.

La moda la imponemos nosotros mismos en nuestro día a día. La moda se volvió mi pasión, se volvió mi todo. De verdad, sin pensar, se volvió algo que a mí me apasiona y disfruto mucho mi trabajo. Disfruto mucho desarrollar una colección y que la gente, de alguna manera, conozca mi trabajo.

-¿Cómo te inspiras?

No sé si soy un diseñador atípico porque, como yo no he estudiado la carrera, no sé cómo hacen los diseñadores que estudian para inspirarse. Yo siempre me voy (de viaje) al lugar en el que me voy a inspirar.

No es que me siente a mirar y pensar. Me empapo de todo, de la gente, de ir a los sitios turísticos o no turísticos, al mercado, a conversar con la gente, andar en la combi, andar por todos lados para saber exactamente muchas cosas como: su animal simbólico de la ciudad, los parques más lindos, lo que más conoce o no conoce la gente.

Cada vez que me inspiro en alguna parte del país, siempre (así ya conozca) vuelvo a ir. No hay lugar en el que me haya inspirado sin haber ido.

Yo soy de Ica, entonces he hecho tres colecciones inspiradas en Ica. Ahora estoy viendo cuál será mi próximo punto de inspiración.

Apunto cosas que voy viendo, colores, siluetas, que sé que son emblemáticas de cada lugar, Entonces voy depurando y me quedo con los colores, siluetas, texturas, que más me llaman la atención. Mi proceso es bien personal.

-¿Cómo describirías la moda en el Perú?

Que ha crecido muchísimo, antes no teníamos la facilidad de que haya institutos y universidades de moda, hoy en día las hay y cada vez está creciendo más. Ahora no somos el país que tiene buen material o buen algodón, sino que también está empezando a vender moda afuera.

Espero que en algunos años seamos como la cocina, ¿no? Que está en todos lados; creo que igual vamos por ese camino, ya que ahora hay más facilidades para la gente que le guste la moda pueda estudiar acá mismo, porque antes tenían que salir (al extranjero) para poder estudiar.

-¿Cómo fue la primera vez que se te presentó la oportunidad de poder llevar tus diseños al extranjero?

Yo presenté acá en Lima un desfile, el Expo textil a finales del 2011. Ahí me invitan a hacer un desfile a República Dominicana Fashion Week, donde tenía que ir como diseñador, no como marca. De ahí me empezaron a invitar a otros desfiles (Ecuador, Miami, Los Ángeles).

Me invitaban a eventos pequeños, como recién estaba empezando, iba a todos lados, hice como 12 desfiles antes de haber hecho un desfile en el Perú.

Cuando estaba cerca de cumplir un año haciendo desfiles por todos lados, me presenté a Lima Fashion Week como nuevo talento.

En mi segundo desfile, mi primera colección se llamaba Perú, la siguiente se llamaba Mi Ica querida. Yo no tenía ni un año de diseñador y fui nominado a mejor colección del año, después, al siguiente año, gané el premio Barrington por la misma categoría. Después me escogieron para ir como diseñador internacional a Colombia y así. Entonces, estuve avanzando de a pocos hasta que la gente me empezó a conocer acá, y hacía desfiles acá y en el extranjero.

Yirko Sivirich Foto: Jorge Anaya

-Para todos los jóvenes que quieren dedicarse a la moda, ¿qué crees que necesitan para poder emprender un negocio en este rubro?

Primero, darse cuenta de que su pasión sea la moda, que traten de estudiar y ver las posibilidades para emprender en este rubro. Yo creo que así hayan terminado de estudiar, o así tengan una inversión muy grande, hay que empezar de a pocos. Empezar de un emprendimiento y ver si realmente es lo que va a pegar, lo que está necesitando la gente.

Y ¿cómo sabemos esto?, con nuestro entorno, empezar a vender a nuestros amigos, así empecé yo. He ido avanzando poco a poco y siento que voy a seguir aprendiendo y creciendo.

-¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Bueno ahora hemos abierto, antes teníamos tres tiendas, cuando empezó la pandemia las tuvimos que cerrar y en octubre abrí una tienda (la única en Lima), tenemos una en Arequipa también. Tenemos una tienda grande donde estamos recibiendo a nuestros clientes con todos los protocolos de bioseguridad porque hay que seguir avanzando, hay que seguir trabajando, no podemos parar. Acá semanalmente nos sacamos nuestros exámenes y tenemos todos los cuidados.

Tengo muchas ganas de seguir creciendo, la colección que presenté en Nueva York la he dejado en México para hacer editoriales, para hacer fotos con famosos de allá para que más gente conozca mi ropa.

Entonces muy pronto van a ver la ropa de este humilde servidor en portadas de revistas importantes con gente conocida y con gente de moda. Como hemos cerrado en febrero por la cuarentena, hemos empezado este lunes y tenemos q tratar de incentivar a que la gente conozca más de mi trabajo, y que sepan que tenemos prendas comerciales para vender, porque estas prendas que se presentan en los desfiles siempre es como una carta de presentación y de ahí se aterrizan para que las prendas sean más accesibles. La idea es esa, que más gente conozca la marca.

-¿Qué has aprendido en esta pandemia?

Más que aprender, ha sido sellar lo que ya he tenido en mi mente. Tratar de salir adelante, de competir con uno mismo, hay que reinventarse, hay que darles cosas nuevas a la gente, actuar bien para q nos vaya bien en la vida.

Pienso que uno siempre debe poner un granito de arena sin esperar nada a cambio.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.