Renata Flores, quechua en ‘Miski Takiy’

La joven intérprete ayacuchana Renata Flores se suma a ‘Miski Takiy’, espacio que hoy cumple dos décadas en TV Perú.

Junto a Araceli Poma y Saywa, renovarán la imagen del programa que han venido promoviendo durante todos estos años, la música nacional de todas sus regiones.

“La propuesta vino a inicios de este año. Me llamaron para hacer contenidos, por ejemplo enseñar quechua, lo que haré desde mi casa, donde he permanecido toda la pandemia”, dice agregando que ello significará una buena manera de descentralizar el espacio que se ha convertido en una ventana para los intérpretes tradicionales y contemporáneos y que busca proteger el legado de nuestra música andina, fusión y latinoamericana.

“Mi participación será en remoto, desde Ayacucho. Es la primera vez que estoy experimentando esto de la conducción, me parece muy interesante y qué mejor que con Saywa y Araceli Poma, dos mujeres muy talentosas”.

Flores, cantautora quechua de música pop, trap y hip-hop, señala que su incorporación al espacio de TV Perú buscará llegar a un público más joven, a una nueva generación. “Eso es lo que más me gustó de la invitación. Se verá a tres generaciones: Saywa, Araceli y yo. Mi fin es que otros jóvenes también incursionen en la música y hagan fusión con el quechua y no solo en Perú”.

“Mi aporte será mostrar a las nuevas generaciones, la nueva música. Habrá de todo en el programa. Y yo enseñaré quechua, algo que me parece muy importante. Haré videos desde mi casa. Creo que formaremos un gran equipo. Araceli le está dando un un rol muy importante con su propuesta afroandina y lo que queremos es que Miski... tenga todas las músicas del Perú”.

¿Y tu carrera musical cómo va?

He querido hacer videos para YouTube y en eso estaba cuando me llamaron del programa. Estos últimos meses he estado terminando mi álbum Isqun (número 9 en español), que ya tiene fecha de lanzamiento ¡al fin!, 12 de marzo. Creemos que marzo es un mes importante que conmemoramos, como por ejemplo, la lucha de las mujeres y el álbum también va a tratar de eso. Vamos a plasmar la identidad, a partir de mujeres que han aportado muchísimo en nuestra historia, hablaremos del imperio, mestizaje, la colonia, la independencia y la república”.

¿Planeas una colaboración?

Todavía no he hablado con alguien. Están esperando que lance el álbum para escuchar mis nuevas canciones y yo también quiero que puedan escucharlas, sepan mi nueva propuesta. Igual mantengo conversaciones por Instagram.

