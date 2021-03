Juan Carlos Orderique descarta reemplazar a ‘Carloncho’ en programa de TV

Luego de que ‘Carloncho’ sea retirado de los programas de televisión que conducía en América TV, En boca de todos y Emprendedor ponte las pilas, se informó que el presentador Juan Carlos Orderique tomaría su lugar en uno de ellos.

Sin embargo, en una reciente declaración, el conductor descartó ser el reemplazo del locutor de radio, quien causó polémica por las frases machistas que emitió hace unos días a través de su programa en la emisora Radio Moda.

Juan Carlos Orderique aclaró cuál es el verdadero motivo de su presencia en Emprendedor ponte las pilas durante las transmisiones de este fin de semana.

“Me invitaron a participar del programa ‘Emprendedor, ponte las pilas’ y he podido tener un reencuentro con Angie Arizaga, con quien me he divertido mucho grabando... pero no soy el reemplazo de ‘Carloncho’, solo estaré en los programas de este fin de semana”, expresó el presentador para Trome.

Sobre su regreso a la pantalla chica con el programa deportivo La previa, aseguró que debido a las medidas por la pandemia la situación es complicada.

“Los partidos de las eliminatorias aún son inciertos, no hay fecha ni lugar definido donde se puedan jugar porque muchos clubes europeos no quieren dejar venir a sus jugadores a Sudamérica por miedo a los contagios y los días de cuarentena que les exigen, entonces, no se puede planificar nada. Y yo extraño mucho jugar con el público”, señaló.

‘Carloncho’ fue retirado de En boca de todos

Dos días después de las lamentables frases machistas que emitió ‘Carloncho’, su colega Ricardo Rondón comunicó a nivel nacional que el locutor de radio había sido retirado de En boca de todos.

“La situación de ‘Carloncho’ es complicada debido a sus comentarios lamentables en un medio de comunicación. Ante una situación como esta, que evidentemente no tiene mayor justificación, PRO TV ha decidido separarlo de En boca de todos”, señaló el presentador de América TV.

