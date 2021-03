Angelo Fukuy y su orquesta Zona Libre: “Nos cansamos de los escándalos”

Angelo Fukuy, Jonathan Rojas, José Antonio Orejuela y Gian Carlos Silva presentaron oficialmente la nueva orquesta Zona Libre, con la que esperan conquistar el mercado nacional e internacional con sus temas de cumbia.

“Zona Libre es una nueva propuesta de orquesta musical donde vamos a dar realce a los compositores nacionales, a tener temas inéditos y sobre todo con la calidad para proyectarnos de manera internacional. La base de Zona Libre es la cumbia, pero para eventos virtuales o streamings corporativos estamos aptos y dispuestos para cantar todos los géneros”, comentó Jonathan Rojas en un comunicado.

En tanto, Angelo Fukuy señaló que le incomodaba que su exorquesta, la Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez, figure más por escándalos que por sus trabajos musicales.

“Era un tema que nos molestaba mucho, estábamos cansados de los escándalos. Se primaba el tema de los escándalos y se olvidaban del aspecto musical, en cambio Zona Libre está integrada por artistas que nunca han estado metidos en escándalos, con el fin de brindar música y dar alegría a las personas que gustan de la cumbia. La orquesta va a brillar por su producción musical y por el talentoso grupo humano que tiene”, mencionó el cantante de cumbia.

Asimismo, Angelo Fukuy confesó haberse sentido abandonado por su exagrupación cuando empezó la crisis por la pandemia.

“Nosotros esperábamos más. Creo que una gran familia o un gran equipo cuando hay momentos difíciles tiene que estar ahí para apoyarnos y trabajar en conjunto para poder lograr muchas cosas. Nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tenemos muchas responsabilidades y no se tuvo el apoyo que esperábamos en su momento”, contó.

“Con Christian (Domínguez) no me he visto desde el año pasado, excepto una sola vez después de mi cumpleaños. Espero que esté bien de salud y acompañado de su familia”, añadió.

Los cantantes recibieron la patadita de la suerte del exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe, ellos están decididos a brillar con esta nueva propuesta musical con su gran talento y, sobre todo, con títulos inéditos. Su primer tema promocional es “Tu mal amor”, composición de Carlos Rincón.

