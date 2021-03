‘Amy Winehouse’ tras ser eliminada Yo soy: Como siempre, nunca llego a ganar

Ani Rodríguez, quien desde hace varios años caracteriza a la recordada cantante de soul Amy Winehouse, volvió a la semifinal de Yo soy, grandes batallas con la intención de conseguir el pase a la final del reality.

Sin embargo, la imitadora no pudo contra ‘Adele’, quien puso nostálgicos a todos en el set con la canción “Someone like you”, tema que llevó a la fama a la reconocida artista británica.

Tras quedar fuera de competencia y perder la oportunidad de llegar a la final de Yo soy, grandes batallas, ‘Amy Winehouse’ lamentó que la victoria siempre le sea esquiva.

“Y como siempre, nunca llego a ganar. Bueno, esto es un reto diario que me trazo, en donde de una competencia, sale algo mejor: la experiencia y la perfección para llegar a ser la mejor imitadora de Amy Winehouse, a quien amo y admiro de por vida”, escribió la imitadora en su cuenta de Instagram.

“Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos. Yo seguiré representando a mi diosa del soul en Perú y el mundo. Gracias por apreciar lo que hago”, concluyó.

‘Amy Winehouse’ se pronuncia tras eliminada de Yo soy

¿Quiénes pasan a la final de Yo soy, grandes batallas?

La noche del viernes 5 de marzo se definió quiénes pasan a la final de Yo soy, grandes batallas. Imitadores de Marilyn Manson, Adele, José José, Dyango y Juan Luis Guerra son los cinco consagrados que pelearán este sábado 6 de marzo por convertirse en el mejor imitador de la segunda temporada de esta edición.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.