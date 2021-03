Yo soy: ‘Ricardo Montaner’ agradece apoyo de Mauri Stern tras ser eliminado

Hugo Apaza, imitador de Ricardo Montaner, agradeció al miembro del jurado Mauri Stern por su apoyo moral durante la competencia. Pese a las ácidas críticas que tuvo el mexicano sobre las presentaciones, el participante demostró mantener una buena amistad con él.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el imitador publicó un emotivo mensaje de despedida y una fotografía que muestra a ambos sonriendo para la cámara.

“Conocerte para mi fue un sueño hecho realidad, y hoy al sentir tus aplausos, ver como disfrutabas mi interpretación fue maravilloso, me das tanta seguridad y hoy me siento un ganador por ti @mauri_stern_music y por todas las personas que me escriben y me hacen sentir amado”, inició.

El apoyo de sus fans también fue importante para que él continúe en el concurso. “Gracias a todas aquellas personas que el Señor puso en mi camino que me dieron su fuerza para seguir en este difícil pero no imposible arte de la música e Imitación, porque yo soy Ricardo Montaner”, finalizó.

Hugo Apaza agradeció a Mauri Stern por su apoyo. Foto: captura Facebook / Hugo Apaza

El imitador volvió a presentarse en Yo soy, grandes batallas 2021 durante la última edición del pasado 4 de marzo. Decidió cobrar la revancha en un duro enfrentamiento con Carmen Castro, ‘La India’.

Él interpretó el exitoso tema “Me va a extrañar”, mientras que la imitadora de la ‘Princesa de la salsa’ cantó “Hielo”. Ambos se llevaron los aplausos de los miembros del jurado de Yo soy, sin embargo, solo uno fue el ganador para pasar a la semifinal.

“Estoy contento, es una de las mejores noches que voy a recordar de mi vida”, expresó el productor mexicano Mauri Stern antes de dar su voto por ‘Montaner’. Pero la mayoría del jurado prefirió a ‘La India’, por lo que el imitador Hugo Apaza fue eliminado.

