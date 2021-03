Yo soy: ‘Mon Laferte’ revela la verdadera razón de su ausencia en el reality

‘Mon Laferte’ fue una de las imitadoras más destacadas y favoritas por el jurado de Yo soy, grandes batallas, pero se retiró del reality tras un reñido duelo con ‘Sandro’, quien actualmente se encuentra en la semifinal.

Tras su eliminación, muchos seguidores esperaron su retorno en la recta final del espacio de Latina. Sin embargo, los fans se llevaron una gran decepción cuando no la volvieron a ver sobre el escenario.

Ante esta incertidumbre, ‘Mon Laferte’ hizo una transmisión en vivo para revelar los motivos de su ausencia y así evitar especulaciones.

Oriana Montero explicó que, tras salir de Yo soy, grandes batallas, consiguió varios trabajos ligados a la música, pero su obstáculo mayor fue el compromiso con un estudio para terminar de grabar sus canciones como solista.

“Quiero que sepan que después de salir de Yo soy, grandes batallas me encontré con varias propuestas de trabajo musical. Aparte tuve un ultimátum del estudio con el que me comprometí desde diciembre a grabar los temas que vengo realizando. Me dijeron que si no me comprometía a culminar todos estos trabajos darían como terminado (el vínculo)”, comentó desde su canal de YouTube.

“Tuve que firmar una especie de compromiso para poder culminar lo antes posible y terminar los temas en estas semanas. Muy pronto van a enterarse”, añadió.

La imitadora de Mon Laferte mencionó que la producción de Yo soy se comunicó con ella para retornar al reality, pero la artista explicó que sus compromisos laborales le impedían.

“Después de salir del programa me comprometí con mi carrera y quiero dejar en claro que apenas me convocaron de Yo soy, yo decidí informarles de todos estos compromisos. La producción me supo entender, incluso me dieron facilidades para poder ingresar cuando tuviese el tiempo, pero hasta el día de hoy estoy grabando con el estudio”.

Finalmente, ‘Mon Laferte’ dejó en claro que ahora tiene como prioridad su carrera como cantante, pero reconoció que le dolió no poder estar en la final de Yo soy, grandes batallas.

“Decidí ponerle más seriedad a mi trabajo. Me cuesta sudor y lágrimas no estar en la final (de Yo soy)”, comentó.

