Yo soy: ‘Marilyn Manson’ advierte que retará a ‘Jon Bon Jovi’ en semifinal

Mike Bravo, el imitador de Marilyn Manson, anunció que retará a Mariano Gardella ‘Jon Bon Jovi’, en la última etapa antes de la Gran Final de Yo soy, grandes batallas.

“Rock con rock: iré por ‘Jon Bon Jovi’”, indicó el cantante cuando el conductor Cristian Rivero le preguntó a quién retaría en la semifinal.

“Más que todo por el estilo de música”, agregó a modo de justificación.

Esto último en una clara referencia a los inusuales duelos que sostuvo en ediciones pasadas cuando se enfrentó a artistas de géneros totalmente opuestos como el infantil con ‘Yola Polastri’, y en salsa con ‘La India’ que lo llevó a perder su posición en la silla de consagrados.

Asimismo, en esta última batalla del 4 de marzo, ‘Marilyn Manson’ se impuso ante Daniel Córdova, imitador del cantante de música urbana Bad Bunny.

Mike Bravo convenció al jurado de Yo soy, grandes batallas con su performance de “Sweet Dreams”, sencillo incluido en el EP Smells like children que el intérprete de metal industrial lanzó en 1995.

Su oponente, ‘Bad Bunny’ logró muy buenos comentarios (en especial de Tony Succar) con su remix de los temas “Safaera”, “Tú no metes cabra” y “No me conoce”. No obstante, la decisión de la mesa resultó unánime en favor de ‘Marilyn Manson’.

