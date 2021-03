Yo soy: ‘Bad Bunny’ agradece halagos de Tony Succar y Mauri Stern

Daniel Córdova, intérprete de Bad Bunny en Yo soy, grandes batallas, se pronunció por medio de su cuenta oficial de Instagram acerca de su reciente batalla contra ‘Marilyn Manson’.

El artista compartió un par de fotografías suyas en el set de Latina y agradeció a los miembros de jurado por los comentarios positivos hacia su trabajo como imitador, pese a que fue derrotado por el rockero.

“Halagado por Tony Succar, diciéndome que estoy demostrando el nivel que requiere mi género y bautizado por Mauri como el ‘ganador urbano’. Los llevo en el corazón papás, no ha sido fácil mi crecimiento, pero aquí estoy aún de pie para lo que sea, nadie nace sabiendo y nadie corre sin haber aprendido a caminar”, fue el emotivo mensaje de Daniel Córdova.

En la reciente edición de Yo soy, grandes batallas, ‘Bad Bunny’ puso a bailar al set de Latina con un mix de los temas “Safaera”, “Tú no metes cabra” y “No me conoce”, pero no fue suficiente para vencer a su contrincante ‘Marilyn Manson’, quien ganó con su interpretación de la canción “Sweet dreams”.

Tras el emocionante versus, Tony Succar fue el primero en elogiar el trabajo del ‘conejo malo’ y resaltó que es “el único cantante urbano que de verdad muestra el nivel que requiere el género”. Mientras que Maricarmen Marín destacó el crecimiento del reguetonero desde que llegó por primera vez a la competencia.

Por último, Mauri Stern aseguró que ‘Bad Bunny’ “puso el nivel de los urbanos” y lo invitó a participar en la temporada número 30 de Yo soy, grandes batallas. “Los urbanos tienes que ir de ti hacia arriba”, comentó el mexicano.

