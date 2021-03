Stephanie Valenzuela estrenó su canción “El perdón” en Hoy de Televisa

El viernes 5 de marzo, la modelo y cantante Stephanie Valenzuela estrenó su nueva canción “El perdón”, tema principal del que sería su próximo álbum titulado con el mismo nombre.

Para iniciar la gira de promociones, ‘Tefi’ (como prefiere ser conocida artísticamente) se presentó en el canal de La Estrellas, como invitada en el programa Hoy.

A través de su perfil en Instagram, la cantante de cumbia compartió videos de su visita a esta sede de Televisa para ser entrevistada por Andrea Legarreta y Raúl Araiza.

La peruana confesó que busca alzar la voz por las mujeres con su música. “‘El perdón’ se lo escribí a todas las mujeres que me decían ‘cómo haces para salir adelante’”, explicó.

“Esto tiene que ser para las mujeres, porque todas somos fuertes, porque todas podemos salir adelante, y a quién no le ha tocado un mal chico”, agregó en referencia a su expareja Eleazar Gómez, quien se encuentra en prisión por intento de feminicidio.

“Tienes que seguir con tu vida, disfrutando porque mientras haya vida hay oportunidad de hacer todo lo que tú sueñas”, recomendó.

‘Tefi’ Valenzuela también comentó que desde su incursión a la música siente que ha recibido más apoyo de sus fans femeninas.

“Desde que saqué una bachata triste las que más se identifican y me siguen son las mujeres. Y eso me encanta porque me siento apoyada por nuestro género”, aseguró.

