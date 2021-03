Mauricio Mesones: “La cumbia peruana es el género que me hace vivir, sentir y bailar”

Mauricio Mesones se abre camino como solista con Viaje tropical, su primer disco en el que busca representar la personalidad del peruano, y que significa un homenaje para la música tropical de nuestro país.

El intérprete nos cuenta cómo, a pesar de la pandemia, ha logrado sacar este proyecto adelante, y cuál es su secreto para conservar el cariño y complicidad con todo su público.

- Acabas de presentar “La cumbia del amor”, que es el primer single de tu disco como solista Viaje tropical

Esta primera canción que acabo de sacar es como un adelanto de lo que va a venir en mi disco como solista. “La cumbia del amor” es la primera canción que tiene este disco de siete canciones. Aquí lo que estamos haciendo es un trabajo de investigar, de curaduría, porque es un homenaje a la música tropical peruana.

No es el típico homenaje en el que nos juntamos, seleccionamos diez covers, vemos cuál nos sale bonito o es el más popular y lo grabamos; que no tiene nada de malo. Lo que nosotros hemos hecho es investigar sobre cómo se toca la cumbia en el Perú, porque no se toca de la misma forma en el norte, en el centro, en el sur, o en la costa.

Hemos hecho este trabajo de investigación y sobre ello hemos comenzado a componer. La conexión que yo tuve en el momento de la composición con Martín Choy, que es un músico al que yo admiro mucho y es un placer poder hacer música con él, primero con Los Mojarras, después con La Sarita, y ahora tengo el placer y el honor de tocar con él y compartir la coautoría de casi todos los temas de este disco; ha sido muy gratificante.

Sobre eso nace “La cumbia del amor”, que es la canción con la que presentamos este proyecto, difícil de hacer, pero se está haciendo con mucho amor y yo creo que dará mucho que hablar.

- La cumbia tiene varios estilos. La cumbia norteña, la cumbia selvática y la cumbia sureña. ¿En este disco vas a reunir todos los estilos de este género?

No te voy a decir que voy a reunir todos los estilos de este género porque hay muchas formas de tocar. Pero sí hay un acercamiento hacia la selva, un acercamiento al sur y un acercamiento a la cumbia norteña.

Este disco solo tiene una participación, donde yo invito a los maestros Quiroga Querevalú del grupo Agua Marina para que participen conmigo en una canción que es la forma en cómo nosotros interpretamos la cumbia norteña. No hay ningún cover en este disco.

- ¿Cómo tomas la decisión de ser solista?

Ser solista era el paso que tenía que dar y lo tomo de muy buena manera. Creo que mi creatividad ha explotado y la capacidad de reacción que yo he podido encontrar en la banda, con la que yo toco, ha sido un gran soporte para que podamos presentar, ininterrumpidamente, contenido durante todos los meses del año pasado y de este año.

No hemos parado de trabajar en cuestión de creación de contenido, grabación de canciones, de videos. Yo creo que como proyecto estamos iniciando una bonita etapa que nos va a llevar a cosas importantes.

- Al lanzar tu carrera como solista, llegó la pandemia ¿cómo afectó los proyectos que tenías?

La cuarentena nos agarra regresando de tocar. El mensaje presidencial lo escuchamos regresando de una presentación y, bueno, nosotros pensamos que iba a durar 15 días como dijeron, después ya me di cuenta que iba a durar muchísimo más y ahí es donde ya entro en pánico. Tampoco te voy a mentir y decir que no tuve miedo, entré en pánico porque nosotros teníamos toda la primera mitad del año 2020 lleno de fechas, ya teníamos casi todo cerrado.

Nosotros acabábamos de tocar en El vivo por el rock, en el Festival alternativo, estuvimos con Gian Marco en Huanchaco, para el día de los enamorados –te estoy hablando del 2020– habíamos tenido un montón de cosas importantes y bueno, nos agarra esto (la pandemia).

Luego de entrar en pánico por unos días, planteé todo el año de trabajo, pero sobre eso, hay algunas cosas que tenían que ir modificándose, adaptándose. Yo creo que fue un buen año para nosotros, no solamente porque hemos podido sacar contenido, si bien es cierto hay muchas canciones que pueden que sean covers, pero la manera en cómo nosotros hemos presentado la canción, de una forma audiovisual, los videos que hemos hecho han sido muy originales. Nosotros hemos presentado la música de una manera diferente, yo creo que eso ha sido un factor muy importante para poder comunicar.

Lo interesante es que nosotros no vamos a parar de sacar contenido en todos los meses de este año, eso también ya lo tenemos mapeado. Ahorita venimos trabajando en lo que vendría a ser nuestro trabajo del próximo año.

Es que tenemos que trabajar, la gente no se puede quedar sin el contenido musical. Ahora por cómo se están moviendo las redes, un artista que por lo menos en una semana no propone algo y no renueva su compromiso con su público, yo creo que va a tender a desaparecer.

- A pesar de ello, lograste sacar canciones a lo largo del 2020, ¿cómo hiciste?

Una de las cosas que creo que son las características del grupo humano que hemos llegado a formar es que representa mucho la personalidad del peruano, del peruano bueno, del peruano chévere, del peruano trabajador, del peruano que todo le puede ir mal, pero se levanta al día siguiente a seguir trabajando.

Yo creo que esas son las características de este grupo, cuando empieza la pandemia, cuando me di cuenta de que todo iba a durar más, converso con la gente y les pregunto ¿cómo están las capacidades para poder grabar a distancia? Y todos estaban actualizadas. Este es un grupo que tiene entre gente joven y experimentada, entonces ahí vamos aprendiendo todos, ha sido un proceso muy interesante.

- ¿Cómo te has adaptado a esta pandemia para seguir conectado con tu público?

Siempre he sido mi propio community manager, siempre he manejado mis redes. Primero porque yo creo que es una cuestión de respeto hacia el público, que cuando ellos me hablan, yo les responda. Que una persona a la cual no tienes el agrado de conocer, que te sigue por tu música, que de alguna manera te admira y te quiere, te manda un mensaje, es una muestra de cariño y la mejor retribución que uno puede tener es atendiéndolo personalmente.

Siempre he tenido la idea de yo manejar mis propias redes. Creo que eso ha sido una de las cosas que ha servido bastante para que haya podido tener un crecimiento grande, fuerte y rápido en redes sociales. No te voy a decir que tengo unas grandes redes o que tengo un millón de seguidores, pero los que yo tengo, yo sé que puedo llegar (a ellos) mucho más fácil.

Prefiero tener 25.000 seguidores, a tener un millón y no poder atenderlos como yo quisiera. Porque también hay muchos artistas que tienen un millón y solamente tienen tres interacciones, hay mucho número inflado también. En todas mis redes, te puedo dar la seguridad porque yo las manejo, de que son completamente orgánicas.

Mauricio Mesones Foto: Giancarlo Aponte

- ¿Qué tan difícil es construir tu carrera como solista en este contexto de la pandemia?

Ha sido un tema de adaptarme y de ir con sinceridad. Simplemente me muestro como soy, así como converso contigo soy en el escenario, y así soy en la calle. Lo que tú ves es lo que hay, no hay ninguna pose y creo que eso es lo que realmente valora el público.

Yo tengo muchos problemas con eso de que la gente ve al artista de una manera inalcanzable, pero soy un artista que hace música popular, a mí me sirve mucho el contacto con la gente. Me sirve mucho porque para poder interpretar necesito saber cómo vive la gente, cómo camina la gente, para donde se mueve, cuáles son sus necesidades.

A mí lo que más me ha servido es poder abrir mis canales de comunicación para poder conocer al público que tengo. También me sirve (las redes) porque hay mucha gente que no sabe que soy solista.

Creo que con lo nuevo que estoy haciendo, presentándome con un proyecto bonito, que es fuerte y al mismo tiempo es romántico, familiar, pero al mismo tiempo también es ‘achorado’, tiene varias características y, como dije en un comienzo, la característica de representar al peruano de verdad, al peruano honesto, al peruano de a pie, y al peruano que se levanta todos los días a trabajar, que no se rinde; ese es mi proyecto.

La gente se conecta porque se da cuenta que acá no hay poses, ellos (la gente) se pueden ver en este grupo. Cuando la gente en la calle me dice: ‘a ver canta algo’, canto pues, no me da roche porque es una muestra de cariño.

- ¿Por qué la cumbia y no otro género?

Porque la cumbia peruana es el género que a mí me gusta. Desde muy chico escuché mucha música andina, latinoamericana, mucha música peruana en general. Entonces la música tropical peruana tiene mucha influencia de varias cosas, también tiene mucha influencia del rock. La cumbia peruana es el género que me hace sentir, que me hace vivir, que me hace bailar, que me hace despertar ese fuego que no lo hacen otros géneros.

He experimentado con otros géneros, hice un proyecto en el que cantaba canciones de cumbia peruana en géneros afroperuanos, valses, festejos. Lo hice como parte de un proyecto que salió y me pareció interesante experimentar.

- ¿Qué proyectos tienes?, no sabemos cuándo será el fin de la pandemia, pero ¿qué harás cuando todo esto acabe?

Cuando todo esto acabe yo espero poder salir a trabajar. Espero que cuando todo esto acabe no hayamos tenido tantas pérdidas, espero que esto se vaya solucionando rápidamente porque este terrible lo que está pasando ahorita. Mucha gente está muriendo, mucha gente está quedando con muchas secuelas también.

Si lo queremos ver desde un lado bonito, lo que espero es regresar a tocar en vivo, tener presentaciones, pero ahorita en lo que estoy mentalizado es en cuidarme, estar con salud, cuidar a mi familia y que todo esto pase rápido.

No me siento chévere diciéndote quiero salir a tocar en los conciertos, en vivo, y sí, pero lo que quiero ahorita es que la gente tome conciencia de que tenemos que cuidarnos. La prioridad ahorita es la salud, porque no sirve de nada que ya vayamos a tener conciertos cuando puedo estar muerto.

- ¿Qué has aprendido de la pandemia?

A mí me ha dado la lección de la importancia de la familia. La familia tiene que estar más unida.

- Cuál es tu sueño?

Mucho tiempo me desesperaba con el tema de los premios y todas esas cosas, pero después, con la experiencia, uno se da cuenta que como músico yo no tengo nada que demostrarle a nadie. Mi trabajo es la mejor prueba de que lo estoy haciendo honestamente, limpiamente. Entonces no me desesperan los premios ni reconocimientos, si llegan, en buena hora, pero no trabajo en función a un reconocimiento.

Un de las cosas que yo más quiero es que me alcance la salud para ver crecer a mis hijas felices, eso es lo que quiero. Como están los tiempos ahorita, quiero que mi familia tenga la salud para que puedan ver y disfrutar con mis hijas, que mi mamá y mi papá puedan disfrutar de sus nietas.

Sería bien egoísta que uno de mis sueños sea ahorita tocar en un estadio lleno… No sirve de nada eso si no tienes salud, o si la gente que tú quieres no tiene salud, hay un montón de gente que se está muriendo.

Finalmente, Mauricio Mesones invitó a todos sus fans a que lo sigan en sus redes sociales para que sigan disfrutando de todo su contenido musical. Facebook: @mauriciomesonesperu / Instagram: @mauriciomesones

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.