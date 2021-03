Mario Irivarren revela que está dispuesto a vivir con Vania Bludau en Miami

Vania Bludau y Mario Irivarren comentaron que se encuentran en un buen momento dentro de su relación amorosa durante una entrevista para En boca de todos.

Ambos se presentaron como pareja por primera vez en televisión nacional luego de haber cumplido tres meses de romance.

Durante su conversación con la conductora Jazmín Pinedo, le consultaron a Mario Irivarren si tiene entre sus planes vivir junto al modelo peruana en Miami, Estados Unidos.

Vania Bludau reinició su vida en el extranjero hace más de dos años, por lo que se mantuvo alejada de la televisión peruana. Allí, empezó trabajando como mesera y, poco a poco, logró ser figura de marcas de deporte y belleza a través de las redes sociales.

El ex integrante de Esto es guerra sorprendió al responder que está dispuesto a radicar en Miami si tuviera que mantener su relación con la modelo. ”Lo he pensado, sí lo haría (vivir en Miami). Lo conversamos, es una idea que ronda en mi cabeza. Es difícil, pero no lo descarto para nada”, señaló.

Por su parte, Vania Bludau tampoco descartó quedarse a vivir en Perú. “Cuando empezamos, me dijo que me iba a enamorar para quedarme en Perú y está en proceso. Ahí vamos”, mencionó.

Mario Irivarren y Vania Bludau se disculpan por intervención policial

Mario Irivarren y Vania Bludau se disculparon por protagonizar un incidente durante una intervención policial que fue difundida hace unas semanas. Ellos hicieron un mea culpa por mostrarse prepotentes con las autoridades.

“No hay nada que justificar, cuando uno se equivoca debe reconocer y aceptar sus errores, pedir perdón”, expresó ex chico reality. Mientras que Vania Bludau señaló: “Estoy avergonzada por lo que pasó”.

