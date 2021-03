Luciana Fuster aparece en lista de influencers más vistos de Latinoamérica

La modelo peruana Luciana Fuster sorprendió al anunciar que fue considerada en la lista de los influencers más vistos de Latinoamérica, según un estudio realizado por Comscore, medidor internacional de audiencias digitales.

La integrante de Esto es guerra informó a sus cientos de seguidores de Instagram que se ubica en el puesto 6 de la lista con 19 millones de interacciones entre el 1 enero hasta el 13 de diciembre de 2020.

En la lista de Comscore, también aparecen famosos como la cantante mexicana Danna Paola, el reguetonero colombiano Maluma, el futbolista brasileño Neymar, el astro del fútbol Leo Messi y el seleccionado chileno Arturo Vidal.

A través de sus historias, la modelo compartió el reciente estudio y expresó la emoción que sintió al recibir la noticia. “Estoy llorando de felicidad. Los amo”, escribió. Luego, aclaró algunos detalles que le preguntaron sus seguidores sobre la fuente de la publicación.

“Odio llorar, pero estoy super emocionada y feliz. Gracias a todos, tanto peruanos como también hermanos de otros países, que sé que me siguen”, agregó la modelo. Allí, colocó una imagen donde se muestra conmovida hasta las lágrimas.

Los fans de Luciana Fuster no se hicieron esperar con sus mensajes de felicidades. “Hermosa Lu, tienes una personalidad única, te sigo desde Paraguay”, “Te lo mereces”, “Te amo, te sigo desde Colombia y no sabes lo feliz que me pone”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores de diferentes partes de América Latina.

