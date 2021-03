Juan Carlos Orderique reemplazará a Carloncho en Emprendedor ponte las pilas

Juan Carlos Orderique conversó con los conductores de En boca de todos, este jueves 4 de marzo, para anunciar que volverá a las pantallas al conducir el programa Emprendedor ponte las pilas.

Tras el retiro de Carloncho de América TV por sus expresiones machistas, el periodista tomará su puesto para ser el presentador del espacio de negocios.

Orderique se reencontrará con Angie Arizaga luego de mucho tiempo. Como se recuerda, ambos animaban La previa los fines de semana.

Meses antes, Orderique ya anticipaba su retorno. En diálogos con un medio local, dijo que en este mes volverá tras un año de estar alejado.

“En marzo hay Eliminatorias (sudamericanas al mundial de Qatar 2022) y se supone que con eso arrancaría mi reactivación en el fútbol. Además, en junio es la Copa América, así que es el plan inmediato que tengo con el canal, reactivarme en marzo”, sostuvo en aquella ocasión.

Juan Carlos Orderique sobre parecido con ‘Robotín’

El animador de televisión se animó a hablar de su parecido con el personaje ‘Robotín’. Según contó, ambos mantienen una gran amistad.

“Es una linda comparación y lo tomo con humor. Conozco a ‘Robotín’. Es mi amigo, hombre talentoso, lo quiero y hemos hecho algunos shows juntos”, comentó Orderique.

“La gente me hace memes, me dice que somos gemelos y que ahora debo hacerme un ADN para ver si somos hermanos, imagínate, pero reconozco que sí nos parecemos un montón. No es primera vez que me lo dicen”, agregó a Trome.

