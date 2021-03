El agente topo: la vejez bajo la lupa del corazón

El agente topo es la historia de Sergio, un anciano de 83 años que ingresa a una casa de reposo como espía para descubrir cómo tratan a una residente. Es una película documental que aborda el abandono, la soledad y el día a día que viven los abuelos cuando son relegados por la sociedad y olvidados por sus propias familias . El filme chileno está preseleccionado para los Premios Óscar en la terna de mejor película extranjera y mejor documental. Mientras llega el 15 de marzo, fecha en la que se sabrá si llega a la selección oficial, conversamos con su directora, Maite Alberdi. La cinta ya está en Netflix.

¿Qué encuentras en las personas de la tercera edad para contar historias como en El agente topo?

Solemos encasillar a los ancianos y meterlos en un mismo grupo, pero en El agente topo uno ve realidades distintas entre personas de 80 a 90 años. Es una edad en la que pasan muchas cosas, los cambios son muy rápidos, y para mí como cineasta todo eso es filmable, en acción e imágenes.

¿Qué destaca esta cinta?

Nos movemos en una sociedad en la que, sin darnos cuenta, comenzamos a aislar a los abuelos. En Latinoamérica se vive en departamentos, y como ellos ya no pueden quedarse en casa, van a vivir a residencias, pero desconectados de la vivienda familiar. Es lo que pasa en la cinta, no establecemos los puentes entre la residencia y la vida familiar, porque la familia no los visita. Ese fue el desafío en esta película.

Muchos se preguntan si los abuelos del documental son actores.

No. Todo lo que se muestra es real, desde el agente, que es un exagente de la policía de investigaciones que puso su propia agencia de detectives, hasta los abuelos. Partí investigando a la agencia, trabajé allí como asistente. Rómulo puso un aviso para buscar un agente nuevo porque el que tenía se fracturó la cadera y apareció Sergio, allí comenzó todo.

La cinta chilena, preseleccionada para el Óscar, es una de las más vistas y favoritas en Netflix. Conversamos con su directora, Maite Alberdi.

¿Cómo conseguiste que los ancianos fluyeran naturalmente con una cámara adelante sin ser actores?

Lo primero que hice fue grabar el entrenamiento del detective, y antes de que Sergio Chemy entrara a la casa de reposo, yo lo hice como documentalista. Les dije que iba a filmar lo bueno y lo malo sin decir que era una película para espías. Entré una semana antes, y cuando ingresó Sergio (fingimos que no nos conocíamos) la gente ya estaba acostumbrada a nuestra cámara. Les contamos todo cuando terminamos la película. De hecho, ellos fueron nuestro primer público y les encantó. Y para nosotros fue un alivio.

¿Qué expectativas tienes respecto al Óscar?

Siempre es difícil, pero también es una película que habla de una temática importante en este momento. Es atemporal, como que el tema del adulto mayor pospandemia tuvo una visibilidad que antes no tenía.

¿Cómo crees que esta pandemia ha afectado a la industria del cine latinoamericano?

Creo que de alguna manera la pandemia ha hecho una democratización del cine en la industria. Siento que, en otro contexto, un documental chileno de personas mayores era muy difícil de que llegara a la preselección del Óscar porque antes las campañas de publicidad en Los Ángeles eran imposibles. Ahora hago campaña desde mi casa, no hay esas megafiestas ni megalobbys. La película habla más por sí sola, y haciendo publicidad online hay una forma más democrática de mover las cintas.

Como directora, ¿cuánto crees que se ha avanzado en el tema de la paridad en la industria del cine?

Se va consiguiendo de pocos, pero hay que seguir generando visibilidad. Y en ese sentido le agradezco a la pandemia. Yo como mujer que vive sola con su hijo de dos años, nunca hubiera podido irme a Los Ángeles a hacer una campaña, y he podido llegar al Óscar sin dejar de llevar a mi hijo un solo día a la guardería . Veo cómo este contexto me permite soñar con estas cosas. Me pasa que cuando quiero ir con mi hijo a un festival de cine es difícil moverse, los festivales no piensan en esas cosas. Te hablo desde mi micromundo, pero eso se traduce en los rodajes, en la producción. Obviamente, es un costo mayor para el que está produciendo, pero es una inversión que tiene que hacer la industria.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.