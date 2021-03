Bruno Mars estrena el tema “Leave the door open”, al lado de Anderson Paak

¡La espera terminó! Ya salió a la luz “Leave the door open”, la primera canción del álbum An evening with Silk Sonic, proyecto discográfico de la estrella del pop Bruno Mars al lado del cantante Anderson Paak.

Los artistas proponen un viaje en el tiempo con melodías soul, R&B y pop, que se fusionan con un estilo retro. El tema fue compuesto por los propios Silk Sonic junto con Brody Brown, y producido por Bruno y D’Mile.

El videoclip del hit ya se encuentra disponible en la plataforma YouTube y es protagonizado por los vocalistas, quienes rodeados de una banda visten y suenan como las antiguas agrupaciones de los años 70.

A horas del lanzamiento de lo nuevo de Bruno Mars, el clip ya cuenta con casi tres millones de reproducciones y va en aumento; además, hay halagadores comentarios por parte de sus emocionados fanáticos.

“Icónico, supongo que ahora todo el mundo va a dejar sus puertas abiertas”, “¡Imagínese cuánta gente está escuchando esto ahora mismo!”, “¡Esto es lo que obtienes cuando los mejores músicos se juntan! ¡Obra maestra!”, fueros algunos comentarios de los admiradores.

Incluso, el ganador de dos premios Grammy, Tony Succar, se animó a dejar sus impresiones sobre el reciente hit. “¡Guau! ¿Por qué todo lo que lanza Bruno Mars es oro puro? Excelencia musical total, ¡Esto me suena como un éxito atemporal! (sic)”, escribió el también jurado de Yo soy.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.