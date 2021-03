Yo soy, grandes batallas: ¿quiénes clasificaron directamente a semifinal?

El último miércoles se llevó a cabo una edición más de Yo soy, grandes batallas, en la cual consagrados y retadores se enfrentaron por obtener un lugar en la gala semifinal de la competencia, la cual se transmitirá este jueves 4 de marzo a partir de las 8.30 p.m. por la señal de Latina Televisión.

El duelo que abrió la noche fue protagonizado por los imitadores de Marcelo Motta (consagrado) y Nicky Jam (retador). El primero interpretó “Fin del tiempo”, mientras que su contrincante realizó un mix de “X” y “Otro trago”, aunque no logró vencerlo.

Seguidamente, subió al escenario ’Ángela Carrasco’, quien no tuvo una destacada presentación con “Quiéreme” en Yo soy al competir contra ’Bon Jovi’, quien sí convenció al jurado cantado “Born to be my baby”.

La tercera batalla la llevaron a cabo ‘Prince Royce’ y ’José José’, quienes deleitaron al público con “El clavo” y “Preso”. Tras la evaluación del jurado, Carlos Burga fue elegido ganador.

Finalmente, ’Adele’ y ’Pedro Infante’ dieron un duelo de grandes con sus respectivas interpretaciones de “Don’t you remember” y “100 años”.

Tras estos cuatro enfrentamientos en Yo soy, grandes batallas, los imitadores de José José, Adele, Marcelo Motta, Bon Jovi y Sandro se convirtieron en los elegidos para ir a la gala semifinal de esta temporada 29.

Yo soy: ¿qué exconsagrados volverán en la semifinal?

Cristian Rivero confirmó quiénes serán algunos de los exconsagrados que regresarán a Yo soy, grandes batallas para competir en la semifinal.

‘Marilyn Manson’, ‘Amy Winehouse’, ‘Dyango’, ‘La India’, ‘Bad Bunny’ y ‘Ricardo Montaner’ fueron los nombres que se revelaron.

