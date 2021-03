Yo soy: ‘Ángela Carrasco’ se pronuncia tras discusión con Tony Succar

Tony Succar y la imitadora de Ángela Carrasco protagonizaron un tenso momento en la gala de Yo soy, grandes batallas que se emitió el pasado miércoles 3 de marzo por Latina Televisión. La artista se enfrentó al percusionista por las duras críticas que hubo de parte del jurado hacia su interpretación de “Quiéreme”.

Ante la polémica que se generó por esta situación, la joven decidió realizar un en vivo por Instagram, en el cual brindó detalles sobre algunos inconvenientes técnicos que habría tenido durante su presentación al enfrentarse a ’Jon Bon Jovi’ por un cupo para la etapa semifinal de la competencia.

“Mi participación en el programa no fue para decir wao... me apena mucho que no haya salido como en el ensayo... En esta ocasión pasaron muchas cosas, como por ejemplo que no había retorno... Empecé la canción y no me escuchaba nada, solo la música”, aseveró.

De igual forma, ’Ángela Carrasco’ comentó que si bien se sintió apenada por algunas de las devoluciones que recibió, nunca tuvo la intención de faltarle el respeto al jurado de Yo soy.

“Yo respeto mucho al jurado, a Mauri Stern, a Tony Succar, a Maricarmen Marín porque ellos son artistas y ya son conocidos. En esta ocasión, me dolió que el señor Mauri me dijera ‘No te pareces, te quedó grande la imitación’ cuando no me han escuchado bien porque no había nada de retorno”, señaló. “No le he faltado el respeto a nadie, simplemente he dicho lo que he pensado, lo que me ha pasado”, añadió la exparticipante, quien compartió parte del en vivo con César Osorio ‘Axl Rose’, quien volvió a arremeter contra la producción de Yo soy.

La imitadora aseguró, además, que otro de los motivos por los que no pudo dar el cien por ciento en su presentación fue que no había preparado suficiente la canción que le tocó interpretar. “Iba a hacer ‘Cariño mío’, la había ensayado un mes atrás, pero dos días antes de la presentación me dicen que no porque no es un tema comercial, que tengo que cantar una canción conocida y fue mi error porque yo acepté”, sentenció.

