Yo soy: ‘Ángela Carrasco’ encara a Tony Succar por críticas a su show

A puertas de la gran final de Yo soy, los jurados de la competencia se muestran más exigentes que nunca con los imitadores que llegan buscando la oportunidad de convertirse en consagrados.

Durante la emisión de este 3 de febrero, la intérprete de Ángela Carrasco se mostró en desacuerdo con las críticas negativas de los jueces y respondió impetuosamente a Tony Succar, quien le pidió seguir ensayando.

La cantante decidió retar a ‘Jon Bon Jovi’ y presentó el tema “Quiéreme”. No obstante, la presentación no logró convencer y los integrantes del elenco del programa se lo hicieron saber con sus comentarios.

Mauri Stern indicó que no logró conectar con la interpretación y aseguró que el personaje “le quedó grande”. Por otro lado, el percusionista resaltó la falta de afinación y la diferencia con el timbre de la artista original.

“Había muchas cosas de afinación que también te van a hundir en tu interpretación. Estás exagerando mucho en el aire y estás causando desafinaciones que duele en el oído”, precisó el miembro del jurado.

‘Ángela Carrasco’ interrumpió a Tony Succar y afirmó que su show se vio truncado por fallas técnicas del equipo de producción: “Cuando vine al ensayo, a mí me dijeron que cante con más aire. En el ensayo escuchaba el retorno y acá no escuchaba absolutamente nada, no sé que pasó”.

Ante esto, el galardonado músico contó que muchas veces él tuvo que superar errores en el equipo y, aún así, continuar con el concierto y hacerlo de la mejor manera.

Sin embargo, la imitadora le lanzó una réplica que incomodó a Mauri Stern e incluso a Cristian Rivero. “¿Tú has escuchado a Ángela Carrasco en vivo?”, cuestionó la intérprete.

El conductor de Yo soy le dijo a la concursante: “El jurado tiene una referencia de cada una de las presentaciones. Ellos tienen todos los años de experiencia de la vida para saber si suena como el artista. Tómalo de la mejor manera (el comentario)”.

