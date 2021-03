Yiddá Eslava y Julián Zucchi lanzan su propia versión de “Machu Picchu”

Luego de la polémica desatada por la nueva canción de Camilo y Evaluna llamada “Machu Picchu”, donde la pareja llamó “ruinas” a una de las maravillas del mundo, Yiddá Eslava y Julián Zucchi pusieron paños fríos a la situación.

Los ex chicos realities aprovecharon la controversia para crear una nueva versión de la canción. Con el gran sentido del humor que los caracteriza, los también actores le cambiaron la letra para hablar de cómo es realmente el famoso lugar histórico de Perú.

“Ay, dime qué viste cuándo lo viste a Machu Picchu, puedes ir a pata o si tienes más plata en tren o en un micro. Un santuario hermoso y sería más hermoso visitarlo junto a ti. Un lugar precioso, misterios hermosos, los incas vivieron ahí”, cantan a Yiddá Eslava y Julián Zucchi.

“En Cusco debería estar y no encerrada hoy en mi casa. Vamos, imagínate con un mate de coca en la cama. ¡Mira qué cosa! Yo soy peruana y me enorgullece mi maravilla, y todo el mundo quiere tenerte”, se les escucha decir en otra parte.

William Luna indignado con la canción “Machu Picchu”

A través de un corto video desde su cuenta de Facebook, William Luna se mostró indignado, porque Camilo y Evaluna llamaron “ruinas” a Machu Picchu en su más reciente canción.

“¿Ruinas de Machu Picchu? No me parece, yo sé que son muchachos con bastante fans y su música es bonita, pero, ¿expresarse de Machu Picchu como ruinas? Es un centro histórico, una maravilla mundial, no puedes decirle ruinas”, comentó.

