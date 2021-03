Tina Turner en primera persona

En la sección Berlinale Special del Festival de Berlín, se estrenó el esperado documental sobre la célebre Tina Turner.

Los cineastas ganadores del Óscar Dan Lindsay y TJ Martin contaron con la venia de la cantante, quien reveló detalles de su vida, nunca antes contados en cine; aunque el documental es precedido por ‘What’s Love Got to Do with it’ (1993) , cuando la actriz Angela Bassett se puso en la piel de una víctima de violencia doméstica.

“Ella mató a sus dragones y continúa matándolos. Es un desafío diario”, declaró Martin a AFP. Lindsay agregó: “La cantidad de veces que se reinventó y se mantuvo en el tope de la fama es un testimonio más del poder de Tina. Ella siempre está mirando hacia adelante”.

En el documental ‘Tina’, la voz de ‘One of the Living’ da una entrevista y muestra el archivo musical de los años 60 y 70, pero también cuenta con el audio de su conversación con People, en el que hablaba por primera vez de los maltratos que sufrió, la violencia física y sexual de Ike, su exesposo y compañero en la banda que marcó la década del 60. “No hay otra manera de contarla”, dice Tina, “he sufrido una vida de abusos”. A su divorcio lo recuerda de esta forma. “Fue el 4 de julio de 1976, el día de mi libertad”. En solitario renueva su imagen, cambia de representante y graba el éxito pop que le dio nombre a la película de 1993.

El largometraje está dividido en cinco capítulos y cuenta con decenas de invitados, entre ellos Oprah Winfrey. Para Erwin Bach, esposo de la estrella del rock, del R&B, el soul y el pop, ganadora de 12 Grammys, este documental es la forma que encontró Tina Turner para despedirse oficialmente de los escenarios.

“No podría estar más emocionada de compartir con ustedes el avance de #TinaFilm, una mirada nunca antes vista a mi vida”, escribió en Twitter la cantante, al lado del trailer oficial del documental. “Estoy encantada de compartir la versión oficial. #TinaFilm ¡obra de arte!”, agregó para promocionar el estreno en Estados Unidos para el 27 de marzo por HBO MAX. En Perú, el contenido de la plataforma se podrá ver desde junio.

Edición virtual

Entre los cambios de esta edición del Festival de Berlín, realizado online por la pandemia , los ganadores se conocerán en vivo mañana, pero la ceremonia de premiación está programada para junio. Además, la Berlinale seleccionó a 205 jóvenes para la sección Berlinale Talents.

En cuanto a la competencia oficial, eligieron 15 películas y este año el jurado está integrado solo por directores y directoras que han ganado el Oso de Oro a la mejor película. La decisión se anunciará en Facebook y YouTube. Compiten la francesa ‘Drift Away’, ‘Una película de policías’ (México), ‘Fabian - Going to the Dogs’ (Alemania), entre otras.

