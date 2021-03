Madre de Hugo García se conmueve por llamado de su hijo a EEG Puerto Rico

En la última edición de Esto es guerra, el pasado 3 de marzo, se dio a conocer que Hugo García integraría el equipo que representará al Perú en EEG Puerto Rico.

El joven competidor dijo dar todo lo mejor de sí para poder ganar la competencia en el extranjero. El anuncio de su participación lo emocionó mucho.

Tras la noticia, su madre Fabiola Silva le dedicó un tierno mensaje en sus redes sociales. A través de Instagram, le deseó mucha suerte en esta nueva etapa lejos del país.

“¡Hijito, felicitaciones! Yo sé que tú darás el mil por ciento, como en todo lo que haces”, escribió la mamá del chico reality.

“Te amo mucho y estoy orgullosa de ti. Eres un hijo maravilloso y te esfuerzas en todo lo que te propones. Suerte”, agregó la madre de familia.

Hugo García no dudó en responderle el mensaje. “Te amo con todo mi corazón. Gracias por estar a mi lado en todo momento y guiarme por el buen camino”, redactó el joven ciclista.

Mensaje de la mamá de Hugo García. Foto: captura/Instagram

Hugo García reveló que fue operado

La ausencia de Hugo García en Esto es guerra preocupó a sus fans, quienes pensaban que se había contagiado de la COVID-19.

Sin embargo, el joven se pronunció en sus redes sociales para explicar los motivos del porqué faltó al programa de competencias.

Según comentó, dijo que fue sometido a una operación quirúrgica. “No voy a entrar en detalle, solo decirles que he dormido como hace tiempo no dormía. Ya me estoy sintiendo muchísimo mejor, ya estoy más recuperado... Así que espero estar muy pronto con ustedes y regresar al programa”, agregó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.