Britney Spears suele compartir en sus redes las rutinas diarias de ejercicios y bailes que realiza. Sin embargo, la famosa artista sorprendió a sus seguidores al publicar un tierno momento familiar.

La ‘Princesa del pop’ usó su cuenta de Instagram para subir una foto en compañía de sus dos hijos, quienes son fruto de su relación con el bailarín Kevin Federline.

“Es una locura cómo pasa el tiempo. Mis hijos son tan grandes ahora. Lo sé, lo sé. Es muy difícil para cualquier mamá, especialmente para una mamá con hijos, verlos crecer tan rápido. Hablar lo suficiente como para hacerte caer de rodillas”, escribió Britney Spears en la descripción de la foto, donde se pudo observar a los dos adolescentes con cubrebocas mientras abrazaban a su madre.

Asimismo, la cantante de 39 años explicó que no quiso compartir una foto con ellos antes porque respeta sus decisiones.

“¡Cielos! Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien. No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente. Pero hice todo lo posible para hacer esta edición genial y, adivinen qué, finalmente me dejan publicarlo. Ahora ya no me siento excluida y voy a ir a celebrar”, finalizó la artista que batalla contra su padre para que deje de ser tu tutor legal.

Britney Spears comparte en Instagram tierna postal con sus dos hijos

