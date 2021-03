Anahí de Cárdenas sobre el cáncer: “Me cambió la vida para bien”

Anahí de Cárdenas volvió a hacer referencia al proceso de cáncer que vivió durante los últimos meses a través de sus redes sociales. Una seguidora realizó una pregunta sobre el tema y la actriz aseguró estar agradecida por todas las lecciones que le brindó la enfermedad.

“¿Podrías rescatar algo de esa enfermedad horrible que pasaste?”, fue la duda de una de los usuarios de Instagram. La también cantante no dudó en responder y jovialmente recalcó que su diagnóstico fue algo que la transformó positivamente.

“Por supuesto que sí. Me cambió la vida y me la cambió para bien. Aprendí a ver la vida con otros ojos, a ver el vaso medio lleno y no lo cambiaría por nada”, dijo la intérprete de “Gemini”.

Anahí de Cárdenas, quien hace poco reveló que volverá a la actuación junto con Renzo Schuller, agregó que una de las cosas que la alegran es saber que actualmente está sana y libre del cáncer de mama que la aquejó el año pasado: “Estar viva, con salud, con amor. Es lo único que interesa”.

Anahí de Cárdenas conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer

La actriz peruana recordó en redes sociales el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y escribió un conmovedor mensaje que describió su proceso de recuperación y expuso las carencias que aún existen en el sistema de salud.

“Porque en la prevención está la cura... Es nuestro deber investigar y si el miedo nos invade y nos caemos, volvernos a levantar. Porque el cáncer es de valientes. Porque luchamos todos los días. Porque la vida nadie la tiene comprada”, expuso Anahí de Cárdenas en Instagram.

Anahi de Cárdenas difundió un mensaje sobre el día mundial de la lucha contra el cáncer. Foto: captura Instagram

