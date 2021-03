Yo soy: ‘José José’ se defiende de fuertes críticas por su imitación

Tras la presentación de ‘José José’ contra ‘Myriam Hernández’ en Yo soy, grandes batallas, el imitador del ‘Príncipe de la canción’ se tomó unos minutos para hablar de los fuertes comentarios que viene recibiendo por su trabajo.

Antes que Carlos Burga diera sus descargos, Mauri Stern elogió el desempeño del artista sobre el escenario y destacó su inteligencia emocional.

“Carlos, uno siempre tiene ciertos sueños, cuando entras a diferentes etapas de la vida, cuando llega una nueva oportunidad. Me siento completo, siento que completo mi sueño, no me quiero ir. Tu inteligencia emocional y artística es alguien que como yo sueña. Gracias a ti”, comentó el jurado de Yo soy, grandes batallas.

‘José José’ agradeció los comentarios de Mauri Stern y se refirió a las críticas que viene recibiendo en redes sociales sobre un supuesto favoritismo en el reality. Asimismo, reveló que dichos comentarios han llegado a afectar a su entorno familiar.

“Gracias, porque todo lo que el jurado me ha dicho, me ha ayudado a sacar muchas cosas adelante, la gente siempre quiere ver un show acá y no sabe lo que uno tiene atrás, hay una familia empujándonos siempre y que también es afectada por muchas cosas que la gente pone en redes. Muchas gracias porque me han ayudado a pararme más fuerte”, comentó el imitador de José José.

Yo soy: ‘José José' niega favoritismo

Carlos Burga salió al frente para defenderse, luego que el imitador de Axl Rose señalara a través de una transmisión en vivo que en Yo soy, grandes batallas había favoritismo con ‘José José’ porque supuestamente hay un familiar de él dentro de la producción del programa.

“Esta semana ha sido complicada para mi familia y para mí por tener que soportar muchos insultos y faltas de respeto a raíz de mi participación en Yo soy, grandes batallas”, comentó desde un video publicado en su cuenta de Instagram. “Lo único que hago es pararme ahí, cantar y hacer que el público disfrute y el jurado me califique; nadie me ha regalado nada, solo Dios me regaló un talento”, añadió.

