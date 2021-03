Yo soy Chile: ‘José Feliciano’ canta “Feliz navidad” y va a gala estelar

El 28 de febrero, el imitador peruano de José Feliciano fue elegido El mejor de los mejores en Yo soy Chile por su destacada participación a lo largo de toda la competencia. Ahora, a tan solo unas galas de la final, Sebastián Landa volvió a deslumbrar a todo el público chileno y peruano, esta vez con la clásica canción “Feliz navidad”.

El joven artista, quien concursó durante varias temporadas en Yo soy Perú, se enfrentó a ‘Marco Antonio Solís‘ y logró convencer al jurado con su desenvolvimiento en el escenario, a pesar de haber tenido una falla al final de su presentación en esta novena gala. Myriam Hernández, Cristián Riquelme y Antonio Vodanovic detallaron lo positivo y negativo del show.

“Primera vez que escucho una falla. Siempre has tenido presentaciones absolutamente sólidas, hubo una falla en el falsete, pero eso no va a opacar todo lo que has hecho durante este tiempo; lo otro es que se te olvida, de vez en cuando, hacer el movimiento (de asentir con la cabeza) tan característico”, expresó Myriam Hernández, quien anteriormente calificó la imitación de ’José Feliciano’ en Yo soy Chile como perfecta.

Por su parte, Vodanovic le dijo a Sebastián Landa “Le saco el falsete final y te aplaudo de pie. El vibrato, la potencia, los matices y sobre todo las transiciones que hiciste están perfectamente dibujadas, tal como lo hace él (Feliciano) en vivo y en el disco. Además, el crossover y cantar en inglés (también fue perfecto)”.

El actor Cristián Riquelme celebró la interpretación de “Feliz navidad” que hizo ‘José Feliciano’ con el comentario: “Por Dios que estuviste bien, el falsete yo te lo perdono porque como tocas la guitarra es tan bien como la toca José Feliciano, extraordinario... y cuando estés ahí sigue con esto... Muy bien”

Finalmente, tras un breve debate, el jurado de Yo soy Chile decidió que el imitador de José Feliciano pase a la etapa estelar y que ’Marco Antonio Solís’ vaya a gala de eliminación.

