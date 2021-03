Yo soy: ‘Bad Bunny’, primer participante en usar el Auto-tune, regresa

El imitador de Bad Bunny, primer participante en usar el Auto-tune en Yo soy, estará de vuelta en el programa este jueves 4 de marzo. En esta oportunidad, Daniel Córdova demostrará todo su talento en el escenario, con el fin de vencer a uno de los cinco imitadores consagrados: ‘Adele’, ‘José José’, ‘Bon Jovi’, ’Marcelo Motta’ o ’Sandro’.

El joven artista anunció su próxima presentación en Yo soy, grandes batallas a través de su cuenta oficial de Instagram, en la cual ya acumula más de 6.000 seguidores, quienes se mantienen pendientes a todas las novedades en su carrera.

“Este jueves nuevamente en Yo soy. Los que quieran verme dejen su comentario”, escribió el ’Bad Bunny’ peruano en la mencionada publicación, junto a una foto de la gala en la que interpretó el tema “La difícil”.

Imitador de Bad Bunny nuevamente en Yo soy, grandes batallas. Foto: Daniel Córdova/ Instagram

“Vamos con todo”, “Al fin”, “A darle con todo”, “Qué bueno que vuelvas” y “Qué bueno, regresa a tu silla”, fueron algunos de los mensajes en Instagram que compartieron los fans sobre el regreso de Daniel Córdova al programa de imitación de Latina.

‘Bad Bunny’ de Yo soy se despide de Tony Succar

Mediante un post en su cuenta oficial de Instagram, el imitador de Bad Bunny en Yo soy se despidió de Tony Succar, quien lo apoyo durante toda su participación en la competencia.

“Me entere que hoy te vas, pero sé que llevas a Perú, nuestra tierra, en tu corazón. Me da tristeza saber que no pude dar mas de mí y también que ya no te volveré a ver, así que quiero agradecerte subiendo esta foto de un gran recuerdo que jamás olvidaré. Me demostraste lo humilde y noble que eres a pesar de tu fama, me diste consejos y me defendiste como un padre. Te extrañaré. hermano”, fueron las emotivas palabras de Daniel Córdova.

Tony Succar le enseña al imitador de Bad Bunny cómo usar el Auto-tune. Foto: Daniel Córdova/ Instagram

