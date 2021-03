William Luna a Camilo y Evaluna: Machu Picchu no son ruinas, más respeto

William Luna se pronunció mediante sus redes sociales para manifestar su indignación porque Camilo y Evaluna Montaner se refirieron a Machu Picchu (maravilla mundial) como “ruinas” en su nueva canción, la cual lleva el mismo nombre que la Ciudadela Inca ubicada en el Cusco, en Perú.

“¿Ruinas de Machu Picchu? No me parece, yo sé que son muchachos con bastante fans y su música es bonita, pero, ¿expresarse de Machu Picchu como ruinas? Es un centro histórico, una maravilla mundial, no puedes decirle ruinas”, aseveró en un corto video por Facebook.

“Camilo, Evaluna, hija de un gran cantante al que yo admiro, su papá Ricardo Montaner debería decirles que es una ofensa para los cuzqueños y para el Perú. Hay que respetar bastante lo que nosotros denominamos lo mejor que tenemos. Eso no podía callarme, es indignante”, añadió el intérprete de “Niñachay”, bastante incómodo por lo acontecido.

En este sentido, William Luna exigió a Evaluna Montaner y Camilo, quienes ya crearon un challenge con “Machu Picchu”, tener mayor consideración al momento de utilizar el nombre de un centro histórico, sobre todo cuando este es considerado una de las siete maravillas a nivel mundial. “¿Ruinas de Machu Picchu? ¡Por favor! Más respeto a Machu Picchu”, escribió el reconocido cantautor de música andina en su cuenta oficial de Facebook.

¿Qué dice la letra de “Machu Picchu”, de Camilo y Evaluna?

A la mitad de la nueva canción de Camilo y Evaluna Montaner, se escucha al cantante decir “Yo tengo más ruinas que Machu Picchu. He destruido mil planetas con cosa que he dicho ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte?”.

Este único fragmento en el que se nombra a la Ciudadela Inca ha generado una fuerte ola de críticas contra el intérprete colombiano en redes sociales.

