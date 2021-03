Tony Cam comunica la muerte de su abuelita: “Otro angelito cuidándome”

Tony Cam, imitador de Sandro en Yo soy, grandes batallas, afronta un doloroso momento por la partida de su abuelita. A través de su cuenta de Facebook, el artista comunicó que doña Orieta falleció el pasado martes 2 de marzo.

En su publicación, el intérprete de ’El Gitano’ le dedicó una emotiva despedida a la progenitora de su padre, el músico Manuel ‘El Chino‘ Cam.

“¡Así los veo! Mi abuela y mi padre se reunieron ayer. Ahora tengo otro angelito más cuidándome: mi Mamayeta, mi amiguita eterna. Gracias por sus mensajes de consuelo, mis amigos cercanos, saben lo que ella significó para mí”, escribió Tony Cam, quien cautivó al jurado de Yo soy, grandes batallas con “Pobre mi madre querida”.

Tony Cam se despide de su abuelita. Foto: Tony Cam/ Facebook

Al lado de este mensaje, el imitador de Sandro compartió una fotografía del recuerdo en la que su papá y su abuelita aparecían bailando alegremente.

Tony Cam ’Sandro’ conmueve en Yo soy con “Pobre mi madre querida”

El pasado martes 2 de marzo, ’Sandro’ conmovió al jurado de Yo soy, grandes batallas conmovió al jurado con “Pobre mi madre querida”, debido a que una vez más hizo gala de su talento para la interpretación.

“Yo tengo mi mamá Licha. A mí de niño me decía ‘Lichito’, imagínense lo que me parezco a ella. Uff, lo que he llorado estos días y no importa porque es momento de ser verdaderos, con nuestras fortalezas, con nuestros dolores, con nuestros sentimientos, con quien amamos y con quien dejamos de amar. Si te tratan mal, no lo permitas; si te tratan bien, ama, pero ámate a ti mismo... pero mamá es mamá”, expresó Mauri Stern, el más emocionado por la presentación de Tony Cam.

