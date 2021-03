Shawn Mendes a Camila Cabello en su cumpleaños: “Te amo cada día más”

Shawn Mendes se pronunció mediante sus redes sociales para dedicarle un romántico mensaje de cumpleaños a su novia, la cantante Camila Cabello. A través de su Instagram oficial, el intérprete de “Señorita” expresó el gran amor que siente por la artista cubana de 24 años, con quien lleva más de un año de relación sentimental.

“Feliz cumpleaños a la persona más amable, valiente y hermosa que he conocido. Te amo cada día más, mi vida”, fueron las emotivas palabras del canadiense.

El mensaje de Shawn Mendes a Camila Cabello. Foto: Shawn Mendes/ Instagram

Junto a su tierna dedicatoria en Instagram, Shawn Mendes compartió una fotografía en la que Camila Cabello aparece sonriendo mientras él, quien está detrás de ella, la graba con una video cámara desde su asiento.

En tan solo unas horas, la publicación superó los tres millones de me gusta. Además, obtuvo cientos de comentarios donde los fans le desearon lo mejor a Mendes y Cabello, quienes interpretaron el clásico “The Christmas song” en diciembre del 2020.

¿Cómo fue la cuarentena de Shawn Mendes y Camila Cabello?

En noviembre del año pasado, Shawn Mendes detalló cómo vivió la cuarentena junto a Camila Cabello en casa de la familia de la cantante. El intérprete aseguró haberse sentido muy a gusto al poder compartir mucho más tiempo con su pareja durante esta etapa.

“Poco a poco empecé a acostumbrarme a lo agradable que es estar en el mismo lugar todas las noches. Hacer planes como ver una película, preparar la cena con la familia (...) Sé que suena un poco tonto, pero cuando has estado de gira por todo el mundo desde que tienes 15 años ya no recuerdas la última vez que entraste en una casa donde oliera a ropa recién lavada. Es un olor agradable y realmente relajante. Me hizo sentir otra vez como un niño”, relató en un podcast de Apple Music.

Shawn Mendes convive con Camila Cabello y su familia en una mansión ubicada en Miami, donde atravesaron la cuarentena obligatoria. Foto: @whawnmendes Instagram

