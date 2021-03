Ricardo Rondón explicó su ausencia en En boca de todos: “No tengo COVID-19”

Ricardo Rondón generó preocupación entre los televidentes debido a su repentina ausencia de En boca de todos luego de que se confirmaran los contagios de Tula Rodríguez y Maju Mantilla. El conductor aseguró que no ha sido diagnosticado con coronavirus.

Tras sus faltas el pasado 1 y 2 de febrero, su compañero ‘Carloncho’ indicó que había sido puesto en observación debido a dolencias que lo aquejaban y porque era parte del grupo de riesgo.

Sin embargo, el presentador de América TV hizo su aparición este 3 de febrero en el set y dirigió un mensaje a sus colegas que se encuentran en cuarentena debido a la COVID-19.

“Lo primero que deseo decir es que envío un gran abrazo de solidaridad y con todo el cariño del mundo a mis compañeras Maju y Tula, que han estado pasando momentos complicados”, expresó Ricardo Rondón.

Del mismo modo, desmintió los reportes que se difundieron en algunos medios de comunicación sobre su supuesto contagio de coronavirus,

Según contó, semanas atrás sufrió un accidente: “Una caída muy fuerte, que generó que yo tuviera dos fisuras en las costillas y una parálisis muscular. Eso llevó que yo me someta a un tratamiento, que ha sido un poco largo”.

Luego, agregó que fue decisión del canal ponerlo en una cuarentena preventiva, debido a que encontraba bajo un medicación. Además mostró frente a cámaras el resultado de su prueba de descarte.

“Debo aclarar públicamente que no soy positivo. Los protocolos del canal son muy estrictos y apenas sucedió este inconveniente me dijeron: ‘es mejor que te aísles porque estás con las defensas bajas’. Aclarado el punto, no tengo COVID-19”, finalizó el conductor de En boca de todos.

