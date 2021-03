Christian Domínguez sobre “Machu Picchu” de Camilo: “Hemos sido utilizados”

El reciente estreno de “Machu Picchu”, la nueva canción de Camilo, no solo ha generado opiniones divididas entre los usuarios y fanáticos del cantante. Algunos artistas peruanos también se han pronunciado por el término que se usó para titular el tema.

Christian Domínguez, quien fue comparado con el colombiano por el tema que grabó en la Ciudadela Inca junto a la Joven Sensación, aseguró que la ‘maravilla peruana’ fue utilizada como una estrategia de promoción.

“No tiene sentido, realmente. Es un tema netamente comercial”, expresó. Además agregó que el propio nombre ocasiona que miles de personas entren a YouTube para visualizar el videoclip, generando reproducciones para el intérprete.

“Oye, ¿por qué se llama ‘Machu Picchu’? Hay que ver el video y te pasas toda la canción, ya te cuenta como una reproducción porque ya lo viste. Ellos manejan las cosas con reproducciones. Hemos sido utilizados”, indicó Christian Dominguez.

Sobre la notoriedad que ganó recientemente la canción “Tic Tic Tac”, que se grabó en el santuario y en otros parajes del Cusco, afirmó: “Fue un honor, por eso la gente lo recuerda tanto”.

William Luna también expresó su indignación por el último single de Camilo. “¿Ruinas de Machu Picchu? No me parece, yo sé que son muchachos con bastantes fans y su música es bonita, pero, ¿expresarse de Machu Picchu como ruinas? Es un centro histórico, una maravilla mundial, no puedes decirle ruinas”, aseveró.

Camilo explica por qué “Machu Picchu” es el nombre de su nueva canción

El cantante colombiano decidió revelar la razón que lo llevó a utilizar “Machu Picchu” como título para su nuevo tema, debido a la confusión que creó entre los usuarios de redes sociales y las críticas de sus fans peruanos.

Según contó, intentó realizar un tributo al cariño que recibió en sus visitas al país y al estilo andino, del cual se autodenominó fan. “Una de las sorpresas más lindas que yo he tenido en mi vida ha sido el recibimiento que Perú le ha dado a mi carrera siempre. Fue el primer país que le abrió las puertas a mi música”, dijo Camilo a la revista Somos.

