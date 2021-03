César Osorio ‘Axl Rose’ sobre Yo soy: “Me han cerrado las puertas”

César Osorio fue uno de los participantes más destacados de las temporadas anteriores de Yo soy por su imitación a Axl Rose. Hace unos días causó polémica por las declaraciones que emitió después de su presentación en Yo soy, grandes batallas, donde retó a ‘José José’.

En conversación con La República, Osorio —quien también es vocalista del grupo de rock Agi-tc antes de usar— explicó el motivo por el que decidió regresar a la competencia y aseguró que él ya tenía una carrera artística antes de su paso por el concurso. “Yo no nací en Yo soy”, afirmó.

Asimismo, mencionó que ha intentado volver para retar a otro consagrado, pero no se lo han permitido.

- Volviste después de ocho años a Yo soy, ¿cómo te animaste?

La necesidad. Por cómo están los tiempos, el artista, por trabajo, ha tenido que migrar a otros rubros. Hemos tenido que comenzar a trabajar online, que económicamente es bajo. De alguna forma me ha motivado el nuevo jurado y el poder retar a la producción de Yo soy.

Para dejar en evidencia públicamente lo que yo creo que (existe) es favoritismo, que —según pienso— vienen manejando hace buen tiempo. Se ha podido ver en presentaciones en las cuales muchos artistas han superado, de lejos, la interpretación de Carlos Burga.

Se supone que se juzga la noche y no debería haber ningún error. Cómo puede ser posible que un jurado venga y diga: ‘Axl, todo muy bien solo te faltó energía, no me convenció por la energía’. En cambio, a Burga le dijeron prácticamente que toda la canción la cantó mal, pero Mauri al final le dice: ‘Pero no te preocupes porque el final que hiciste fue espectacular y me convenció'.

Eso es totalmente subjetivo. Eso me parece una farsa porque cómo puede ser posible que un jurado no califique toda una canción y se deje llevar por un final.

- Anteriormente aseguraste que no regresabas al programa porque estabas en desacuerdo con ciertas cláusulas del contrato.

Yo no regresaba porque no me aceptaban nada (remuneración, viáticos) y yo necesitaba algo a mi favor. El contrato siempre ha sido totalmente desequilibrado, como se diría en criollo: abusivo. Las cláusulas te amarraban con el programa, el personaje era del programa. Incluso había una parte que decía que la persona, no exactamente el personaje, tenía que pedir permiso y contactar con la producción para hacer sus shows, algo que me pareció terrible. Una cosa es el personaje y otra es que yo, como César Osorio, no pueda presentarme en otro lugar.

Pero acá está la presión, la necesidad que tiene el artista por la falta de apoyo mediático, entonces a muchos no les queda otra que aceptar.

Otro detalle es que ellos no te dan tu contrato, anteriormente ya ha sido así. Esto en reglas generales está mal, tú tienes el derecho de recibir tu copia firmada por la otra parte. Yo he solicitado mi copia, he hablado con todos ellos varias veces y no me han respondido.

Después de la queja de Samamé (‘Gustavo Cerati’), ahora dan movilidad. Eso es lo que han modificado, no hay ningún tipo de pago, al menos conmigo no ha habido. Te soy sincero, yo tampoco lo solicité. Personalmente, yo sí considero que es abusivo en estas épocas que la producción no te reconozca nada.

- ¿Te fue fácil regresar?

Hace un mes comencé a practicar más el personaje. No me parece que necesite un año para eso (ensayar su imitación), me parece que simplemente era el hecho de volver a pisar un escenario después de un año. Los otros participantes han estado metidos en Yo soy durante todos estos meses, entonces ese training es importante tenerlo.

Yo he ido al lugar (al programa) y he pedido, si hay momentos en blanco, que yo pueda ensayar en el mismo escenario para poder aclimatarme. Es distinto, los jurados deberían entender que también es un tema mental.

- ¿Por qué retaste a ‘José José’?

Voy por Burga porque para mí él ha sido el más protegido, de alguna forma, ante todos los artistas que han llegado a retarlo y que han sido superiores a él.

Yo ese día llegué y hablé con él, nos hemos dicho de todo con el mayor respeto posible, pero no me he guardado nada. Le dije: ‘Sabiendo que tu hijo trabaja desde hace muchos años acá y que tenga amistad con toda esta gente, es poco ético que vengas a concursar’. Eso se presta a muchas dudas, ¿no? No podemos afirmar, pero podemos dudar un montón.

Entonces si yo sé que él es el preferido de casa, ¿por qué sería tan tonto de ir a retar a alguien que yo sé que va a ganar? Yo no fui a retar a Burga, yo fui a retar a la producción para dejarla en evidencia.

Hay mucho público que es muy culto musicalmente y que da una opinión con mayor detalle, lo puedes ver en todas las redes sociales. Eso para mí es importante.

- Mencionaste que te llamó la atención el nuevo jurado del programa…

Sí, es una de las cosas que me animó también. Estaba interesante, pero justo eso lo dije cuando recién estaban empezando. Tú sabes: ‘Escobita nueva barre bien’. De ahí lo que noté fue la parcialidad.

De Tony Succar no puedo decir nada, aunque me ha decepcionado algunas veces porque me cuesta creer que no haya visto los errores de Burga en sus presentaciones, siendo un profesional, es lo único que yo podría decir. Para mi Tony es una persona que le ha dado un nivel muy alto al programa.

- En varias oportunidades los comentarios del jurado han sido polémicos por su dureza, ¿no tuviste miedo de que te pudieran calificar de esa forma?

No, en lo más mínimo. Para mí, Mauri ha sido muy directo y sincero. Ha sido crudo, ha utilizado varios ejemplos para hacer comparaciones que yo creo que es válido. Decir: ‘Parece una presentación de colegio’, para mí no es una ofensa. Es como una analogía para que la otra persona entienda. Yo no le veo una falta de respeto, pero decir que tú no sirves para esto, eso es una humillación. Se lo hizo a ‘Farruko’, ‘Lucero’, y otros más. Realmente se le pasó la mano.

Está bien que las cosas se digan directamente, pero hay una línea de respeto que no la podemos pasar y ante eso uno debe disculparse. La humillación pública es algo que contempla la Ley de Radio y Televisión que no deberían de cruzar.

Otra cosa, si Mauri está esperando presentaciones de nivel (que es lo más lógico en Grandes batallas), entonces por qué permiten pasar a artistas que no dan esa talla. Se supone que hay un filtro antes (de presentarse) y, si van a permitir que este filtro no tenga calidad, están exponiendo a esa gente automáticamente a que sea humillada en vivo.

- Si hubiera estado Ricardo Morán en el jurado, ¿hubieras regresado a Yo soy?

No, definitivamente no. Porque no me cae, tiene una forma de ser (...), un punto de vista muy acomodada a las circunstancias.

Eso influye en mí. En base a su filosofía de vida, sus posturas ideológicas, yo no las comparto y me molestan bastante. Prefiero mantenerme al margen.

- Mencionaste en un programa que no te permiten regresar para que retes a otro personaje.

No me permiten regresar, todos han regresado. En mi cabeza decía: ‘Obviamente que voy a regresar y obviamente que me van a sacar porque a mí la producción no me quiere’. Nosotros tenemos nuestros ‘anticuchos’. Entonces, terminó el programa y le digo (a la producción) para regresar, dije claramente: ‘No me importa si me vuelven a sacar, solo necesito el momento, nada más’. Me pusieron condiciones, les dije que aceptaba y me respondieron que me iban a confirmar. Me pasearon (pusieron pretextos) y no me han vuelto a decir nada.

Está bien que el programa se reserve sus derechos, que ellos decidan. Entonces, ¿para qué invitan en vivo a la gente? ¿para qué les dicen que pueden regresar?

A mí no me han permitido regresar a Yo soy, grandes batallas. No es que yo huya o me haga para atrás. Simplemente no me han permitido regresar, a mí me han cerrado las puertas.

César Osorio le propone a Mauri Stern conversar

El domingo 28 de febrero, Mauri Stern realizó una transmisión en vivo donde conversó con diferentes imitadores de Yo soy. El exintegrante de Magneto también intentó comunicarse con César Osorio a pedido de sus seguidores, pero la conversación no se dio.

“Durante su transmisión de Instagram me invitó a participar de su en vivo, me llamó y yo no pude (contestar) porque los domingos para mí es día de chamba. Entonces hice una historia de Instagram diciendo: ‘Muchas gracias, Mauri, por ser frontal, pero en estos momentos estoy ocupado. Más bien quedemos en mutuo acuerdo cuando podemos hacer un en vivo para conversar estas cosas con todo el público’”, contó el imitador de Axl Rose para este medio.

Respuesta de Mauri Stern a la invitación de César Osorio. Foto: Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.