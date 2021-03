Camilo revela por qué “Machu Picchu” es el nombre de su nueva canción

El cantautor colombiano Camilo se animó a revelar el motivo por el que decidió llamar “Machu Picchu” a su última canción — colaboración con Evaluna Montaner —, la cual estrenó el pasado 1 de marzo en YouTube y las principales plataformas digitales.

En una entrevista con un medio local, el intérprete explicó que su objetivo era retribuir el inmenso cariño que le han demostrado sus fans en Perú a lo largo de toda su trayectoria como artista. “Una de las sorpresas más lindas que yo he tenido en mi vida ha sido el recibimiento que Perú le ha dado a mi carrera siempre. Fue el primer país que le abrió las puertas a mi música”, detalló a la revista Somos.

Camilo confesó también que aún no ha podido hacer turismo en nuestro país, pero aseguró que le hace mucha ilusión cumplir este sueño, para así poder conocer los lugares más representativos, como la Ciudadela Inca de Machu Picchu en el Cusco.

“He tenido la oportunidad de estar en Lima varias veces, no he tenido de recorrer todo el Perú aún, pero me soñaba con hacer una canción que, aunque fuera de amor, tuviera en su centro la sonoridad del país”, señaló.

Finalmente, el intérprete de “Ropa cara” se definió como un “fanático” de la “estética andina” al comentar la aparición de un manto peruano en el videoclip de su canción “Machu Picchu”, la cual ya tiene un challenge en redes sociales. ”Yo no siento que Perú y Colombia sean lejanos, son hermanitos. Somos un mismo pueblo y la identidad cultural nuestra es todo”, manifestó.

William Luna critica a Camilo y Evaluna por “Machu Picchu”

William Luna expresó su rechazo a “Machu Picchu”, de Camilo y Evaluna Montaner porque en la canción se llama “ruinas” a la Ciudadela Inca ubicada en el Cusco.

“¿Ruinas de Machu Picchu? No me parece, yo sé que son muchachos con bastantes fans y su música es bonita, pero, ¿expresarse de Machu Picchu como ruinas? Es un centro histórico, una maravilla mundial, no puedes decirle ruinas”, aseveró.

