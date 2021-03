Antonio Pavón y su hijo protagonizan emotivo reencuentro

Una de las cosas que más quería Antonio Pavón era poder abrazar a su hijo Antoñito, fruto de su exrelación con Sheyla Rojas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el extorero mostró en videos y fotos toda su emoción por volver a ver a su pequeño, a quien llevará a España.

“Te amo con locura y pasión”, fue la descripción que escribió Antonio Pavón en la publicación.

El español había dejado en claro que llegó a Lima con la intención de volver con Antoñito al viejo continente, ya que Sheyla Rojas se quedará una larga temporada en México por asuntos laborales.

Tras el tierno post, seguidores de Antonio Pavón y amigos de la farándula local se unieron a la felicidad del torero.

Fiorella Alzamora, Rafael Cardozo, Bruno Agostini, Yaco Eskenazi, Nicola Porcella fueron algunos famosos que reaccionaron en las redes del español.

“Como te abraza tan fuerte y te llama papá, con tanto sentimiento y amor. Me hizo llorar. Cuídalo mucho y dale mucho amor a tu hijito que eso necesita”, “Vi el video y me dan ganas de llorar”, “Estoy llorando, cuando dice papá se me parte el corazón”, escribieron los seguidores de Antonio Pavón.

“Cuídalo mucho. Él es tu ángel y tú eres su héroe”, comentó Nicola Porcella. “Pavón... mi amigo galán. El papá galán. Lindo video mi querido amigo”, mencionó Rafael Cardozo.

Pavón se encuentra realizando los trámites y papeleos para poder viajar con su hijo Antoñito fuera de nuestro país este fin de semana, ya que la visa del pequeño se perdió.

