Yo soy: ‘Gilberto Santa Rosa’ anuncia regreso tras superar al coronavirus

A inicios de febrero, el imitador de Gilberto Santa Rosa en Yo soy dio positivo por coronavirus, lo cual dejó muy preocupados a sus seguidores. Sin embargo, tras poco menos de un mes, Raúl Gutiérrez logró vencer con éxito a la temida enfermedad y este martes 2 de marzo regresará a competir en el programa de imitación de Latina.

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el artista confirmó que intentará ocupar una vez más un lugar en la llamada tribuna de consagrados. “Marzo, iniciamos un nuevo mes lleno de oportunidades, justamente las que se nos presenten tenemos que aprovecharlas. En ese sentido, este martes vamos a dar batalla. No te pierdas Yo soy a las 8.30 p. m. Disfruta del espectáculo, ahí vamos con el tributo al ‘Caballero de la salsa’”, expresó.

Junto a dicho clip, ’Gilberto Santa Rosa’ compartió un emotivo mensaje en el que expresó su entusiasmo por volver a Yo soy, programa con el que logró hacerse conocido a nivel nacional. “¡Con toda la fe del mundo!”, escribió.

Imitador de Gilberto Santa Rosa confirma retorno a Yo soy. Foto: Raúl Gutiérrez/ Instagram

‘Gilberto Santa Rosa’ de Yo soy cuenta su experiencia con el coronavirus

A través de un post en su Instagram oficial, el imitador de Gilberto Santa Rosa contó lo difícil que fue luchar contra el virus de la COVID-19.

“Durante 5 días me la pasé pensando que estaría ligado a un balón de oxígeno, y Dios quiso que, en adelante, con esta opresión en el pecho que aún siento, no me olvidara de lo valioso de cada bocanada de aire que nos da y que casi nunca agradecemos”, relató.

Imitador de Gilberto Santa Rosa cuenta cómo fue su experiencia con el coronavirus. Foto: Raúl Gutiérrez/ Instagram

