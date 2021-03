Víctor Yaipén se pronuncia tras perder parte de su pie por la diabetes

Víctor Yaipén reapareció en televisión este lunes 1 de marzo, luego que se diera a conocer que sufrió la amputación de parte de su pie izquierdo por causa de la diabetes. En comunicación con América hoy, el cantante de cumbia se mostró muy apenado por la complicada situación de salud que le ha tocado afrontar.

“No le deseo esto a nadie, es muy doloroso”, manifestó el líder de la orquesta Candela, conocido en el ambiente artístico como ’El Patriarca de la Cumbia’, en el informe emitido por el programa conducido por Ethel Pozo, Melissa Paredes y Janet Barboza.

En dicha entrevista, Víctor Yaipén también lamentó la situación que viven los cantantes y agrupaciones musicales al no haber podido trabajar durante casi un año por la pandemia del coronavirus. “(Antes) llenábamos estadios, colegios, universidades, municipios... No hay nada porque el gobierno no nos apoya. Hemos estado viviendo de nuestros ahorros, pero ya se terminan”, comentó.

Víctor Yaipén reaparece y declara para América hoy. Foto: captura de América TV

Finalmente, el veterano cantante expresó su agradecimiento por el homenaje que le realizarán reconocidas orquestas como Hermanos Yaipén, Son Tentación y Agua Marina para apoyarlo en su pronta recuperación. “Yo agradezco primeramente a mis hijos, dijeron ‘Vamos a hacerle un homenaje a mi papá en vida’ y luego mis hermanos dijeron ‘yo te apoyo’”, manifestó Víctor Yaipén ante las cámaras de América hoy.

Grupo 5 no participaría en homenaje a Víctor Yaipén

Walter Yaipén aseguró que el Grupo 5 se negó a participar en el homenaje a su hermano Víctor Yaipén pese a que este es uno de los fundadores de la agrupación.

“Mi sobrino habló con ‘Chico’ (Elmer Yaipén, actual líder del Grupo 5) y le dijo que no podía participar. Sinceramente es una pena, ellos debieron ser los primeros porque mi hermano es fundador de Grupo 5″, aseveró Walter.

