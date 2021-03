Vanessa López denuncia a ‘Tomate’ Barraza por no pasar pensión de alimentos

‘Tomate’ Barraza vuelve a ser protagonista de una fuerte acusación por parte de su expareja Vanessa López. Esta vez, el locutor fue denunciado públicamente por no haber pasado la pensión de alimentos a su hija.

En conversación con el programa Magaly TV, la firme, la modelo aseguró que el cantante de salsa le hizo una escena de celos al verla acompañada de un amigo, hecho por el cual se habría excusado para no pasar la manutención. Las imágenes del incidente fueron difundidas en el informe.

Ella le recordó que su vida personal no debería ser condicional para que él cumpla su deber como progenitor. “Solo para recordarle que tenemos una conciliación firmada al Sr. Carlos Barraza, donde debería cumplir con nuestra hija. Que yo pueda salir en algún momento, que alguien me venga a dejar o recoger a mi casa, eso a él no le debería importar”, expresó.

Luego, se refirió a los lujos que mostró ‘Tomate’ Barraza en el programa de Magaly Medina. “Dijo: No te voy a dar porque no tengo. Alguien que no tiene, no tendría la cantidad de carros que tiene él, la cantidad de ropa, de zapatillas. Todo eso se paga con plata”, agregó la ex esposa del locutor.

Además, mostró los chats donde el cantante se habría negado a vender sus bienes. “Eso se adquirió antes de la pandemia. No están a mi nombre. Habla con mi abogado”, se lee en la conversación.

Por su parte, ‘Tomate’ Barraza reconoció que decidió no pasarle la pensión a su hija durante estos meses. “Yo había conversado con ella en la quincena de febrero, diciéndole que no podía pasarle más dinero porque no tengo más ingresos. No es porque no quiera cumplir con la manutención, eso sería un crimen, solo que en este momento no cuento con el dinero para poder hacerlo”, mencionó.

Carlos ‘Tomate’ Barraza y Vanessa López contrajeron matrimonio en febrero del 2016. Dos años después, anunciaron su divorcio.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.